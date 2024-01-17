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許信良：蔡政府應國葬施明德

聯合報／ 記者周佑政劉宛琳／台北報導
民進黨前主席許信良。圖／聯合報系資料照
民進黨前主席許信良。圖／聯合報系資料照

民進黨前主席施明德前天辭世，另一位前主席許信良昨天表示，他一向認為，民進黨的轉型正義，與其貶抑前朝的統治者，不如肯定本身的奉獻者，「我因此鄭重建議民進黨政府以國葬禮敬施主席」。許信良強調，以台灣歷史的高度衡量，民進黨的施明德，絕對不亞於國民黨的已故總統李登輝。

總統府與行政院昨對此沒回應，民進黨發言人張志豪表示，中央黨部將全力協助前主席施明德的治喪事宜。

許信良表示，正當全世界開始高度評價並關切台灣民主的這個時候，台灣的民主戰神施明德竟悄悄地走了，在台灣歷史上，美麗島運動的重要性，絕對堪比明治維新運動之於日本歷史；施明德在台灣歷史的地位，絕對堪比明治維新的戰神西鄉隆盛之於日本歷史。

許信良表示，在世界歷史上，台灣民主運動的重要性一定高過日本明治維新；明治維新帶給日本現代化，但也帶給日本軍國主義，而以和平主義和人道主義實現的台灣民主，則已成為華人世界的民主燈塔，終將改變整體人類的命運。他說，國葬施明德，並不能增益施的歷史榮耀；國葬施明德，正是為了還原真正的台灣歷史正義。

施明德

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