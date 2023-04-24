朱銘辭世 侯友宜：沉痛不捨並期大師能一路好走

新北市長侯友宜在得知雕刻大師朱銘辭世消息後表示，深感沉痛及不捨國家瑰寶隕落，還望家屬節哀。並表示，他非常的感念及難過，期待一代大師能一路好走。

台灣國寶級雕刻大師朱銘在22日晚間辭世，享壽85歲。侯友宜也在臉書上貼文表示，聽聞朱銘離世，深感沉痛，不捨國家瑰寶隕落，還望家屬節哀，並再次對朱銘大師致上最深的敬意。

侯友宜今天接受媒體聯訪時表示，朱銘在國家碰上困難的時候，願意用藝術的代表作品象徵同心齊力、面對任何挑戰。

他表示，朱銘美術館設在新北市的金山，他常常有機會到美術館跟基金會一起合作在地創生，除了延續藝術文化，也帶動觀光休閒產業及照顧偏鄉的市民，他非常的感念及難過，期待一代大師能一路好走。

媒體詢及對副總統賴清德提及國民黨的國家認同就像「精神分裂」說法意見，侯友宜表示，「我們的國家就叫中華民國」，在台灣這一塊土地不斷的成長跟茁壯。

他在談及兩岸論述問題時表示，國家要能夠永續發展，最重要的是國家一定要安全、人民安心、社會安定，沒有安全就沒有一切。在兩岸及國際情勢詭譎下，更應該守護台灣安全、保護中華民國。

媒體追問出訪新加坡有沒有跟李顯龍會面，他表示，一切尊重新加坡的安排，在安排的過程中，他都心存感恩；也對國民黨是否應趕快徵召一事表示，黨有黨的規劃，有黨的節奏，給予尊重。

至於新北發生槍擊案，侯友宜表示，治安的問題，要從源頭斷絕，犯罪預防遠比犯罪偵查還重要，治安絕對不可能一日就可以達成，必須要上下同心齊力，面對治安問題必須要從根刨除，好好的壓制所有的犯罪。