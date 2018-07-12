親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鐵路立體化爭議
九合一選戰焦點
民進黨開全代會
賴清德縱談施政
賴內閣改組拍板
政治
軍事
綜合

世足／法國下半場兩度破門奠勝 4:2勝克國奪隊史第二冠

侯友宜：不管誰當台北市長 我都會和他合作

2018-07-12 10:26聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

國民黨新北市長候選人侯友宜上午和新店區里長舉行座談。記者陳珮琦/攝影
國民黨新北市長候選人侯友宜上午和新店區里長舉行座談。記者陳珮琦/攝影
分享
針對北北基放颱風假不同調，國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，北北基是共同生活圈，溝通協調很重要，未來不管是誰當市長（指台北市），「我都會和他緊密合作」。

侯友宜今天上午與新店區里長舉行座談會，針對昨天新北市提前宣布放颱風假，與北市基隆不同調，侯友宜表示，這麼多年來在決定颱風假有幾個原則，第一是料敵從嚴，畢竟是人命關天，人民安全最重要，在考慮到環境和交通的因素。

侯友宜說，這是瑪莉亞颱風，根據中央氣象局預報，新北有幾個區塊的風力、雨量超標，新北市才做出停班停課的決定；針對基隆市長林右昌的批評是因為新北市長朱立倫人在國外怕被罵，所以才放假，「這沒有誰算計誰」，一切以人命關天為考量，跟市長在國內國外都沒有關係，因為應變中心有清楚的判斷標準。

侯友宜也提到台北市長參選人丁守中昨天有與他通電話，談到放颱風假的問題，侯友宜表示，北北基是共同生活圈，所以未來不管誰當市長，「我都會和他緊密合作。」

另外，民進黨新北執行長參選人蘇貞昌昨天在接受電台訪問時提到，現在才知道侯友宜這麼有錢，「唉！」侯友宜感嘆民進黨這麼多年用他的時候，對他多所肯定，選舉到了就不斷抹黑，用盡一切選舉奧步。

國民黨新北市長候選人侯友宜上午和新店區里長舉行座談。記者陳珮琦/攝影
國民黨新北市長候選人侯友宜上午和新店區里長舉行座談。記者陳珮琦/攝影
分享
國民黨新北市長候選人侯友宜上午和新店區里長舉行座談。記者陳珮琦/攝影
國民黨新北市長候選人侯友宜上午和新店區里長舉行座談。記者陳珮琦/攝影
分享

颱風假侯友宜九合一選舉2018新北市選舉2018台北市選舉

相關新聞

北北基颱風假爭議 柯P：可分區放假

2018-07-12 20:28

4點停班課誰提的？基隆：簡訊被刻意誤導是抹黑

2018-07-12 16:11

影／民調逾半挺柯不放假 朱立倫：民眾安全不能賭

2018-07-12 12:59

颱風假尊重台大氣象團隊建議 柯文哲：不然培養專業要幹嘛？

2018-07-12 12:23

颱風假／ 若重來還會做一樣的決定？朱立倫秒回：當然

2018-07-12 12:15

北北基颱風假怎麼放？柯P：該用「80、20法則」

2018-07-12 12:01

颱風假爭議延燒 朱立倫：不能拿市民生命來賭

2018-07-12 11:16

林右昌酸朱立倫 蘇貞昌緩頰：朱立倫有想要趕回來

2018-07-12 10:29

夾在兩大綠營市長中間 放不放颱風假...他最尷尬

2018-07-12 09:00

林右昌批朱立倫 孫大千諷：他最在意選票

2018-07-12 08:25
看更多

熱門文章

「執政的一切荒謬不值得守護」 釋憲軍官選擇退伍

2018-07-15 11:44

台灣發電只靠燒煤、天然氣 台大醫師：再多的醫院也沒用

2018-07-15 08:58

最新民調 小英聲望低迷 賴清德不神了

2018-07-15 09:59

細數酒駕政治人物… 他丟官 他卻變立委！

2018-07-15 08:00

金門掃街拜票 馬英九包子店簽名他「不賣」

2018-07-15 11:23

孫大千細數2018用選票跟蔡英文說「不」的理由

2018-07-15 09:19

陸軍官校教現地偽裝 遭網友砲轟：學史瑞克嗎？

2018-07-15 12:16

批扁戲菊誰都不甩 邱太三最在意這個人

2018-07-15 10:00

蔡英文：台灣在變好 別因唱衰假消息自亂陣腳

2018-07-15 14:25

反擊蔡英文 國民黨：小英說法氣急敗壞、敗象已現

2018-07-15 18:09

影／幕僚找「學姐」問話挨轟 王世堅批柯P邪惡使苦肉計

2018-07-15 20:49

李來希縮衣節食4菜1湯 網友：以前吃鮑魚？

2018-07-15 19:16

蔡英文全代會致詞 批國民黨：不反省還想教訓改革的人

2018-07-15 15:05

侯友宜：擔憂年金改革造成均貧

2018-07-15 10:48

批完年金再評轉型正義 侯友宜：用鬥爭方式叫什麼正義

2018-07-15 13:58

海巡猛造艦船員哪裡來？ 軍職人員進駐海巡艦之門打開了

2018-07-15 11:52

拚2018 蔡英文：兩年不足以改變 需更多時間

2018-07-15 11:36

陽明山40砲秘境 老兵尋獲昔日連旗要讓它重新飄揚

2018-07-15 10:24

阿帕契群級作戰隊拱衛首都 人力層級高美軍也驚訝

2018-07-15 12:42

最新民調打臉小英？ 黃偉哲與高思博距離拉近

2018-07-15 15:25

民進黨中常委選舉 陳菊等人當選

2018-07-15 18:58

500輛柴油大卡車抗議空汙法汰車 PM2.5飆高至近200微克

2018-07-15 17:05

民進黨共識營 蔡英文賴清德強調「國民黨做不到」

2018-07-15 13:12

阿帕契全戰力成軍部署北台 美軍加持拱衛首都

2018-07-15 12:36

烈日下吸廢氣 「柯文哲」們站好站滿 只為這件事…

2018-07-15 11:00

都是阿帕契小隊 台美編階大不同

2018-07-15 13:11

蘇貞昌：我是公教子弟 知道對年改的心情

2018-07-15 22:04

瓦斯鋼瓶開關漏氣流出10萬支 消防局呼籲立即檢視

2018-07-15 15:21

蔡英文批國民黨教訓改革者 吳敦義：我們也有很多改革

2018-07-15 19:17

台灣政黨認同傾向 綠大跌至32%

2018-07-15 18:40

無視雪隧年年被列用電大戶 為降溫與安全不能再省了

2018-07-16 00:11

吳宏謀明接交通部長 學者有話說

2018-07-15 22:58

在金門兩岸和平碑前 馬英九感慨：江山未改，情勢大變

2018-07-15 15:39

三首長體制？ 林濁水：現在是「蔡菊賴」鐵三角制

2018-07-15 08:24

蔡總統明到台中行程好神秘？ 議員：會面地點改了又改

2018-07-15 18:46

被蔡英文指改革做不到 國民黨：執政無能只會怪罪在野

2018-07-15 13:07

雪隧「吹冷氣」抗高溫 但要等天涼了山涼了

2018-07-16 00:11

對政黨失望 藍綠支持度加起來不敵中間選民

2018-07-15 10:18

陳師孟獨派僑團大會演講：對黨國司法勢力殺雞儆猴

2018-07-15 22:47

力挺徐欣瑩？ 柯文哲：選一個正常的人就對了

2018-07-15 19:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top