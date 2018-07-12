侯友宜：不管誰當台北市長 我都會和他合作

2018-07-12 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



國民黨新北市長候選人侯友宜上午和新店區里長舉行座談。記者陳珮琦/攝影 分享 facebook 針對北北基放颱風假不同調，國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，北北基是共同生活圈，溝通協調很重要，未來不管是誰當市長（指台北市），「我都會和他緊密合作」。

侯友宜今天上午與新店區里長舉行座談會，針對昨天新北市提前宣布放颱風假，與北市基隆不同調，侯友宜表示，這麼多年來在決定颱風假有幾個原則，第一是料敵從嚴，畢竟是人命關天，人民安全最重要，在考慮到環境和交通的因素。

侯友宜說，這是瑪莉亞颱風，根據中央氣象局預報，新北有幾個區塊的風力、雨量超標，新北市才做出停班停課的決定；針對基隆市長林右昌的批評是因為新北市長朱立倫人在國外怕被罵，所以才放假，「這沒有誰算計誰」，一切以人命關天為考量，跟市長在國內國外都沒有關係，因為應變中心有清楚的判斷標準。

侯友宜也提到台北市長參選人丁守中昨天有與他通電話，談到放颱風假的問題，侯友宜表示，北北基是共同生活圈，所以未來不管誰當市長，「我都會和他緊密合作。」