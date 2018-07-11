颱風假不同調 藍批柯先打破SOP

2018-07-11 17:40 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



為了颱風天要不要放假，台北、新北共識決首度破局。民進黨市議員江志銘11日受訪時質疑，新北率先打破默契宣布放假，不僅決策太倉促，也含有太多「政治算計」；但國民黨市議員王鴻薇受訪時痛批，柯P才是先打破SOP的人，擅自決定提前至8點宣布，才逼得新北不得不提早於9點揭露。不過，藍綠議員都認為，未來無論如何北北基都要同步，否則將會天下大亂。

北北基共識首破局

由於北北基是共同生活圈，過去決定放颱風假都採「共識決」，新北市卻在10日9點率先宣布停班停課，台北市及基隆市則直到10點才宣布照常上班課，北北基因為瑪麗亞颱風，首度讓維持6年的共識決破局，引發民眾抱怨一國多制。據統計，新北市每天有80萬人通勤到台北市上班，基隆到台北的通勤人數也有9萬人，一旦北北基放假不同步，對民眾生活影響相當大。

「基本上北北基還是採共識決，但如果共識明顯與專業不一樣，我們會選擇尊重專業。」柯文哲11日到台北市災害應變中心主持工作會報後受訪時回應，北北基生活圈原則上應該一致，但遇特殊狀況會有不同的SOP，像新北市幅員廣大，只有貢寮等地區達停班停課標準，「若能重來一遍，應該只有幾區放颱風假，這是戰略問題。」

藍議員批惡整市民

為了颱風天要不要放假，台北、新北鬧分裂，台北市長柯文哲不斷強調決策是「尊重專業」。（photo by台北市政府提供） 分享 facebook 柯文哲的「尊重專業說」引發藍營不滿。國民黨議員王鴻薇痛批，從10日宣布4點後停班，到今天11日照常上班上課，所有決策毫無「專業」和「SOP」可言。柯文哲先說不會放半天，結果只放了4分之1天，根本擾民；且北北基共同宣布是在郝龍斌時代建立起來的慣例，這才是所謂的「SOP」，沒想到台北市先打破這個慣例，搞得雙北市民「雞飛狗跳」。

「以往颱風假都是10點宣布，但北市先自己決定提前到8點宣布，逼得新北也提早到9點，沒想到後來北市又改成10點。」王鴻薇說，北市想要提早宣布時，為何沒先與新北市商量？她還說，「昨晚一宣布照常上班，我到半夜都還接到民眾的陳情電話」，有很多幼兒園向她反映，許多老師住在新北可以不用上班，但台北市家長仍會把小孩送到幼兒園，「今天很多幼兒園、托嬰中心都累癱了！」

北市民進黨議員江志銘受訪時則表示，北北基不同調確實對市民、企業產生很大困擾，但他也質疑，這次新北市9點率先打破默契宣布放假，不僅決策太倉促，也含有太多「政治算計」，另外，北市10日宣布下午4點放假，對民眾幫助不大，反而造成交通大亂，這點也必須改進。

至於新北市，綜合媒體報導，國民黨議員林金結認為，不論放不放假都容易造成地方首長困擾，並認為台北市和基隆市長的決定多少都有選舉考量；民進黨議員許昭興則說，「每個政治首長都想當老大，不要每個人主觀性太強，應該要多為百姓著想。」

對於未來如何避免颱風假之亂？江志銘主張，應該還是要依氣象局標準來決定，且北北基同步，「決定是否放假不應是個人作秀」；王鴻薇則認為，氣象局訂定的標準是死的，決定是否放假的標準不一定要完全依照氣象局，細節北北基可以再商量，「但無論如何都不能不同調，否則真的會天下大亂。」

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