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台鐵區間車提前復駛 民眾趕搭上班

2018-07-11 08:09聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午七點多南下北上已提前陸續復駛，民眾趕搭上班。

受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午六點多許多民眾聽到復駛...
受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午六點多許多民眾聽到復駛的消息，趕到火車站卻發現還沒開車。記者王騰毅/攝影
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受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午七點多南下北上區間車已...
受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午七點多南下北上區間車已陸續復駛，民眾趕搭上班。記者王騰毅/攝影
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受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午七點多南下北上區間車已...
受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午七點多南下北上區間車已陸續復駛，民眾趕搭上班。記者王騰毅/攝影
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受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午六點多許多民眾聽到復駛...
受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午六點多許多民眾聽到復駛的消息，趕到火車站卻發現還沒復駛。記者王騰毅/攝影
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受颱風影響，台鐵基隆到新竹區間車原定上午十二點前停駛，上午七點多南下北上區間車已陸續復駛，民眾趕搭上班。記者王騰毅/攝影
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