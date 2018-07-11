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影／昨遇4點之亂今碰火車大延誤 基隆通勤族抱怨好可憐

2018-07-11 08:01聯合報 記者游明煌╱即時報導

瑪莉亞颱風影，台鐵局原本計畫今天上午檢修火車線路停駛，但凌晨緊急檢修。今天上午公布區間列車西部幹線的基隆=新竹間，自上午6時起陸續恢復正常行駛，但在雙北上班的基隆通勤族，一到基隆火車站才發現，很多區間車不是停開，就是延誤，有的晚32分鐘，有的晚50分鐘，都氣得抱怨「基隆通勤族好可憐」。

但台鐵基隆站工作人員表示，他們已盡量搶時間了，原來預定今天中午12時前檢修後恢復通車，但提前到今天上午6時，工作都要重新編組，部分班次延誤、停車是不得已。

台鐵局今天上午5點多，公布最新列車行駛班次，區間列車西部幹線的基隆=新竹間，自上午6時起陸續恢復正常行駛。另外，新竹=彰化間(山線及海線)及人彰化=潮州間也都正常行駛。

今天上午6點多，由於台北市、基隆市今天要上班上課，只有新北市停班停課，基隆火車站一大早就有很多在雙北上班的通勤民眾搭火車要去台北上班，有的則說要去新北上班，但民眾一看行車列次時刻表，發現很多都延誤或者根本沒開，有不少旅客說，「到台北恐會遲到」。

有民眾急得問站務人員，「我每天都靠這班車上班，不來一定遲到」，旅客急得如熱鍋上的螞蟻，他們說改去搭國光，要走一段路怕來不及。一名在台北上班的乘客說，「昨天遇到捷運4點之路，晚上7點多才回到家，今天又遇火車大延誤，基隆通勤族真可憐」。

基隆火車站上午發車情況，6時47分開往鶯歌區間車晚22分鐘，7時13分開往苗栗山線區間車停開，6時32分開往新竹區間車晚50分，其他北湖、彰化、斗六7時23到40分區間車全都停開。

上午國光客運也排了不少到台北上班的人潮，但多還有空位，有增加班次發車。

基隆通勤族，一到基隆火車站才發現，很多區間車不是停開，就是延誤。記者游明煌／攝影
基隆通勤族，一到基隆火車站才發現，很多區間車不是停開，就是延誤。記者游明煌／攝影
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基隆通勤族，一到基隆火車站才發現，很多區間車不是停開，就是延誤。記者游明煌／攝影
基隆通勤族，一到基隆火車站才發現，很多區間車不是停開，就是延誤。記者游明煌／攝影
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基隆通勤族，一到基隆火車站才發現，很多區間車不是停開，就是延誤。記者游明煌／攝影
基隆通勤族，一到基隆火車站才發現，很多區間車不是停開，就是延誤。記者游明煌／攝影
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瑪莉亞颱風停班停課

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