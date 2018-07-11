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雙北放假不同調上班否？蔣萬安提醒勞工注意這四件事

2018-07-11 05:49聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

雙北停班停課不同調，長期關心勞權的國民黨立委蔣萬安深夜發臉書提醒勞工應該要知道的四件事：

Q1: 是否要上班？

不管你是住新北到台北上班，或住台北到新北工作，只要居住地或工作地點任一處宣布停班停課，勞工都可以不用出勤。

Q2: 若不上班，老闆能否記我曠職、扣全勤獎金、或要求事後補班？

雇主不得對未出勤勞工做不利處分，也就是說，老闆不能記曠職，也不能要求勞工用事假、特休請假，更不能以此為藉口扣發勞工全勤獎金、要求勞工補班、記過或解雇。

Q3. 老闆是否需給付我當日工資？

勞工若因居住地或工作地點任一處宣布停班停課而未出勤，雇主是可以不用給當日薪資。（勞動部頒佈的要點只說雇主「宜」不扣發薪資）

Q4: 什麼是「退避權」？

《職業安全衛生法》第18條第2項規定，勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。

也就是說，勞工在颱風天出勤時，若發現有危險情況（例如出勤碰到狂風暴雨），在不危及其他工作同仁情況下，可以行使「退避權」，移動到安全場所避難，雇主不得對於行使退避權勞工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利處分。

蔣萬安表示，勞動部頒布《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，它不是法律，沒有強制力，所以老闆扣發未上班勞工薪資，或者要勞工冒大風雨上班，基本上勞動部是束手無策，無法可管。

根據內政部統計，近4年來，全台因為颱風受傷死亡失蹤總人數為2121人，但因颱風停班停課天數每年平均只有2.4天，因此，蔣萬安認為，「防災假」未來如能立法，對雇主的成本影響並不重大，但對勞工及家人出勤時生命安全保障有極大助益。

蔣萬安希望這四點注意事項能夠讓勞工知悉、瞭解自己的權利。勞工在颱風天出勤時，一定要注意自己的安全。各縣市政府勞工局一定要捍衛勞工的權益，勞工合法行使退避權時，不會也不該受到任何不利待遇。

停班停課蔣萬安颱風

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