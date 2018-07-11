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不放颱風假 黃子哲：瑪莉亞恐成柯文哲「罵你呀」風暴

2018-07-11 02:49聯合報 記者周志豪╱即時報導

瑪莉亞颱風來襲，今天要不要放颱風假，意外讓北北基斷線，僅新北市停止上班上課，台北市與基隆市則決定不放颱風假，三個緊鄰縣市「一颱各表」。名嘴黃子哲點名，台北市長柯文哲為搏柯神美名，恐錯估上午颱風過境後受災程度，高估善後速度。

「對的颱風假讓首長上天堂，錯的颱風假也會讓首長下神壇。」黃子哲說，「瑪莉亞」颱風會不會變成「罵你呀」政治風暴，上午就會揭曉，究竟是決定放颱風假的新北市長朱立倫挨批，還是堅持走自己的路的柯文哲遭轟，颱風退了，就知道誰沒腦子。

黃子哲揶揄，柯文哲說儘量不「放半天」颱風假，昨天說到做到，與新北、基隆一起讓民眾提早1個半小時下班，放三分之一天假，結果造成從捷運車站到市區各幹道人車狂塞，動彈不得，民怨不斷；今天颱風假北北基又不同調，可預見將再造成大混亂。

黃子哲表示，確實根據氣象局預測，今天凌晨6時至中午12時，台北市陣風與平均風力沒有超出停班課標準，柯文哲決定不放颱風假有所本；柯文哲選擇不放假，可能博得柯神的美名，甚至一搏打臉朱立倫的機會。

黃子哲說，凌晨0時至6時台北市平均風力最大可到8級，最大陣風已可高達11級；台北市經一夜風強雨驟摧殘，上午市區滿目瘡痍恐在所難免，可預見街道將處處可見被強風吹倒的路樹、路燈或廣告看板掉落阻路，積水未散、交通號誌故障、停水斷電等各式災害，市政府有能力一早完全排除？

黃子哲質疑，人口稠密的台北市經強風一夜侵襲，台北市受創的公共設施將提高上午上班、上課民眾交通安全風險，甚至有再次交通大癱瘓可能，造成生活極大不便，這些柯文哲有評估進去？

颱風假柯文哲黃子哲

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