台中女遭潑熱湯引譁然 國小教師3點分析嘆：類似事件恐變頻繁

台中KTV近日傳出因2萬元的債務糾紛，女子遭搧巴掌、扯髮拖行，還遭整鍋滾燙熱湯潑臉。輿論譴責施暴者的殘忍行為，有網友發文，表示施暴者行為令人髮指，感嘆「到底我們的教育哪一步走錯？」

一名網友在PTT發文，認為施暴者為了2萬潑湯、踹頭「把對方往死裡打」的思想和行為令人髮指。原PO並提出個人看法，表示近幾年出門「覺得碰到8+9的機會越來越高」、「看到開改裝車、開雙B的還真的會多注意一下」。原PO因此納悶，理論上人一出生應該是善良單純的，「到底我們的教育哪一步走錯，才導致後來8+9滿街跑」、「有沒有機制從一開始就阻止單純的孩子變成8+9呢？」

文章一出，引起許多網友討論，「你真的相信人之初性本善？」、「從家庭教育就出現問題了，什麼樣的家庭就是會出來什麼樣的孩子，很多都是原生家庭給你的，很難擺脫掉」、「老師再怎麼以身作則，只要沒有罰錢沒有罰則，一堆人都不會理」、「政府要求學校不能罵不能罰，家長擺爛怪老師」、「有手機的時代誰會在意小孩」、「台灣愛學美國教育，但是不敢學美國學校遇到學生搞事，可以直接強制要求家長帶回家裡自行管教」。

一名自稱在小學教育現場工作近10年的網友也回文分享個人體會，表示「以後類似這種『潑熱湯』事件真的只會越來越頻繁」，並提出三面向的分析。該名老師指出，除了恐龍家長，一種「失能家長」的新類型正慢慢出現，「這種家長唯一的功能就是跟自己的小孩玩，然後孩子所有的偏差行為和學習完全沒有在管」；第二點是小孩升上五年級後，就意識到學校老師和校規根本就拿他們沒轍，「變成吊兒郎當的小8+9一大堆，所以霸凌、嗆老師這種根本就見怪不怪了，再搭上那些失能家長，根本是超猛搭配」。

第三點，則是教學現場能使用的手段越來越少，「孩子沒有完成作業，但是又不准我們要利用他們的下課時間去補他們該完成的事情，然後隨隨便便就會被檢舉」，該名老師嘆「老師們現在根本就是，自保就好，不要隨便惹事（其實越來越多老師這樣的話，就等於家長、老師們都沒辦法去管小孩啦，這樣89不多才怪？！）」。

該名老師因此認為，目前最重要的還是「家長的教育」，「很多爸爸媽媽認為跟自己的小孩玩在一起很開心、很可愛，要當自己小孩的好朋友」、「然後忽然有一天發現小孩怎麼突然開始對自己嗆聲、要錢、罵髒話，他們完全沒想到都是自己造成的，因為該給孩子正確觀念或是該學習的時候，沒有發揮該有功能甚至忽視問題，再轉過頭來質問老師說：『現在什麼狀況』」。