大甲媽駐駕北斗奠安宮 斗苑路封閉管制

大甲媽鑾轎今天進入彰化縣，為因應遶境活動帶來大量人車潮，警方規劃大甲媽駐駕北斗奠安宮時，北斗鎮斗苑路1段封閉管制，另視現場狀況擴大管制範圍，車輛避免進入北斗市區。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動接近尾聲，媽祖鑾轎今天上午從雲林縣進入彰化縣，為因應跟隨媽祖進入彰化縣的大量人車，彰化縣警察局公布交通管制措施，其中大甲媽今晚駐駕北斗奠安宮，北斗鎮斗苑路1段將實施封閉管制；另將視現場參香人潮，擴大周邊交通管制範圍，車輛避免進入北斗市區造成壅塞。

警方說明，明天上午遶境活動至福寧宮時，員林市中山路2段實施封閉管制，車輛改道行駛中正路；至於晚間進入彰化市區時，將視活動進度及現場人潮，機動實施道路封閉管制，車輛可改道行駛中山路、中央路、中華西路、金馬路等外圍道路。

警方指出，大甲媽鑾轎明晚將駐駕彰化市永樂街天后宮，因永樂街街道狹窄，將在天后宮周邊部署約370名員警，另部署管制牌，維持遶境活動秩序，以防發生暴力衝突。