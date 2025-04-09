大甲媽回鑾！計程車要跳表收費 中市：違者最高罰9萬元

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香行程，進入回鑾階段，不少來自全國各地香客反映部分「小黃」未照表收費，台中市交通局長葉昭甫指出，計程車載客須跳表收費，沒有任何議價空間，駕駛若違規可處9萬元以下罰鍰，呼籲駕駛人恪守計程車營業區域，台中市車籍計程車勿進入雲嘉地區載客收費，違規將遭當地公路監理機關取締受罰，勿以身試法。

台中市交通局表示，大甲媽祖遶境進香活動距離長達340公里，是體力跟耐力的考驗，部分香客有時會透過搭配乘坐計程車方式來減少體力耗損，但強調計程車為受政府特許經營的運輸業，費率由地方政府統一制定及管制，在台中搭乘小黃計程車，駕駛人載客依規定要採計費表跳表收費，不得向乘客任意喊價。

此外，台中市車籍的計程車僅能在台中市及彰化縣區域上車，載客前往乘客指定的目的地，但進香隊伍進入雲林縣及嘉義縣境內，台中市的計程車均不得從事載客行為，進香期間不管去程或返程，交通局將加強海線地區計程車的營運秩序稽查，駕駛違規營業將被處以最高9萬元罰鍰。

局長葉昭甫說，「搭乘合法計程車上路，安全有保障！」民眾有搭車需求時，務必選擇合法的計程車（白底紅字），切勿搭乘違規經營的自用白牌車（白底黑字），避免發生意外時，無法獲得乘客保險理賠。汽車運輸業管理規則有特別規定營業區域，往例當地的公路主管機關也都會派員加強取締，台中市駕駛朋友切勿違反計程車的相關營業規定而遭致監理單位處罰。