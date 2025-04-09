大甲媽周日回鑾！警方部署600人 三層警力防不法破壞滋事

大甲媽祖乙巳年遶境進香活動自4月4日起駕後，即將於4月13日回鑾遶境大甲市區，大甲分局鑑於起駕當晚發生街頭鬥毆事端，破壞莊嚴神聖遶境秩序，返駕已調動600名警力執勤，市區由內而外畫設3層疏導管制區，如發現有人藉機鬧事，定會當場依法逮捕，絕不寬貸。

大甲警方表示，除公布回鑾當日交通管制措施外，也將規劃取締交通違規專案，以維持交通順暢，同時呼籲信眾多搭乘大眾運輸來拜媽祖，並請大家遵守相關交通規則。

分局長謝建國表示，針對大甲媽回鑾當天，在交通管制部分，自4月13日上午10時起至晚間24時止，以鎮瀾宮為中心，由內而外畫設3層疏導管制區，最內層為「行人徒步區」，第2層為「禁止汽車進入區」，最外圍是第3層「調撥車道管制路段」，藉以同時確保參拜信徒行車安全及遶境回鑾活動順利進行。

為防範不法宵小伺機扒竊，警方特別提醒民眾，參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。更呼籲參加遶境的熱情信眾應秉持「不搶轎、理性虔誠祈福」的精神，保持虔敬熱情，平和理性來迎接大甲媽祖回鑾安座。

考量到大量人車湧入大甲地區造成塞車困擾，大甲警方籲請民眾在進入大甲市區時，多搭乘大眾交通運輸工具，或將車輛停放於鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站，再轉搭火車到大甲站。