快訊

川普祭關稅政策「iPhone可在美生產」！分析師吐嘲：成本變11.6萬元

國安基金來了！台股開盤跌幅縮小 台積電開盤翻紅

毒梟烏托邦？緬甸佤邦毒品、詐騙與山寨中國

大甲媽回鑾防搶轎！4月12日進台中 烏日警約制21組陣頭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大甲媽日前起駕遶經台中大肚的盛況。圖／本報資料照片
大甲媽日前起駕遶經台中大肚的盛況。圖／本報資料照片

台中大甲媽回鑾預計4月12日周六清晨進入台中。台中市烏日警分局說，當天凌晨2時至晚間6時大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段交通管制；為防搶轎，動員360人重兵部署護轎，21處接駕點已約束接駕團體勿聚眾滋事，否則依法究辦。

大甲媽祖昨晚起駕回鑾，預計4月12日周六清晨從彰化通過大度橋，進入台中市，從大肚區沙田路一段一路北上到龍井區沙田路六段，預計當天下午到沙鹿，當晚駐駕清水朝興宮。

烏日警分局說明，為防止宮廟、陣頭等接駕團體搶轎等衍生治安事端，警方重兵部署護轎，因應回鑾接駕團體多達21組，較往年多，已由烏日分局偵查隊宣導，以「事前約制告誡、事中強勢執法、事後查究首謀」方式，防制鬥毆或青少年參與陣頭滋事。

烏日警分局針對大甲媽回鑾遶境，規畫任務編組，有鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、鑾轎安全維護組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組、調撥車道組、支援警力，以及三個分區交通疏導人員，投入警、民力共360人次。

烏日警分局指出，大甲媽回鑾交通管制，4月12日凌晨2時至晚間6時，交通管制路段為沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區），將視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，屆時封閉烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向機慢車道，並疏導王田交流道匝道口車流。民眾遇警方管制交通，請配合引導，避開塞車路段及時段，確保活動平安順利進行。

台中市烏日警分局日前在大甲媽起駕遶境期間重兵部署護轎。圖／本報資料照片
台中市烏日警分局日前在大甲媽起駕遶境期間重兵部署護轎。圖／本報資料照片

大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

隨大甲媽遶境 小心鐵腿、腳痛、足底筋膜炎

大甲媽遶境鄭銘坤扭傷搭救護車 一群人自拍惹議

數萬人擠爆新港為大甲媽祖祝壽 北港也湧香客

相關新聞

大甲媽回鑾防搶轎！4月12日進台中 烏日警約制21組陣頭

台中大甲媽回鑾預計4月12日周六清晨進入台中。台中市烏日警分局說，當天凌晨2時至晚間6時大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六...

迎大甲媽祖 嘉市府民政處長首次帶大業實中親師生體驗追媽祖

世界三大宗教活動之一大甲媽祖，抵達嘉縣新港奉天宮進香、舉行祝壽大典；市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實驗國民中學（簡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。