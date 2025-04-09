大甲媽回鑾防搶轎！4月12日進台中 烏日警約制21組陣頭

台中大甲媽回鑾預計4月12日周六清晨進入台中。台中市烏日警分局說，當天凌晨2時至晚間6時大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段交通管制；為防搶轎，動員360人重兵部署護轎，21處接駕點已約束接駕團體勿聚眾滋事，否則依法究辦。

大甲媽祖昨晚起駕回鑾，預計4月12日周六清晨從彰化通過大度橋，進入台中市，從大肚區沙田路一段一路北上到龍井區沙田路六段，預計當天下午到沙鹿，當晚駐駕清水朝興宮。

烏日警分局說明，為防止宮廟、陣頭等接駕團體搶轎等衍生治安事端，警方重兵部署護轎，因應回鑾接駕團體多達21組，較往年多，已由烏日分局偵查隊宣導，以「事前約制告誡、事中強勢執法、事後查究首謀」方式，防制鬥毆或青少年參與陣頭滋事。

烏日警分局針對大甲媽回鑾遶境，規畫任務編組，有鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、鑾轎安全維護組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組、調撥車道組、支援警力，以及三個分區交通疏導人員，投入警、民力共360人次。

烏日警分局指出，大甲媽回鑾交通管制，4月12日凌晨2時至晚間6時，交通管制路段為沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區），將視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，屆時封閉烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向機慢車道，並疏導王田交流道匝道口車流。民眾遇警方管制交通，請配合引導，避開塞車路段及時段，確保活動平安順利進行。