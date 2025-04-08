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大甲媽遶境鄭銘坤扭傷搭救護車 一群人自拍惹議

中央社／ 嘉義縣8日電

大甲鎮瀾宮媽祖遶境昨天抵達嘉義縣時，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤跟多名年輕人搭救護車自拍，影片在網路流傳惹議，嘉義縣衛生局指出，鄭銘坤是腳扭傷由救護車送至救護站診療。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，今年台中榮總灣橋分院救護車協助大甲媽祖遶境救護工作，昨下午接到警方通知指鄭銘坤在遶境途中腳扭傷，出動救護車載鄭銘坤一行人到救護站，由醫療人員進行治療。

趙紋華說，當時隨車護理人員初步檢視後，鄭銘坤僅是腳傷，護理人員於是坐到司機座旁，鄭銘坤與他的隨行人員一起坐後座。

至於，鄭銘坤一行6人坐救護車，在車上自拍上傳網路，甚至標註「還是這台快了點」引發爭議一事，趙紋華說，會針對這部分做檢討。

新港奉天宮表示，鄭銘坤今天上午未缺席媽祖祝壽大典，全程參與。

大甲媽祖 遶境

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