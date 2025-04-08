數萬人擠爆新港為大甲媽祖祝壽 北港也湧香客

大甲鎮瀾宮媽祖遶境嘉義縣新港，今天上午8時在奉天宮前廣場舉行祝壽大典，數萬人擠爆市區。與新港一溪之隔的雲林北港朝天宮，也湧現眾多大甲媽香客舉進香旗參拜北港媽祖。

數萬信眾上午7時許即齊聚奉天宮前中山路，人潮綿延超過1公里，奉天宮四周道路也擠滿香客為媽祖祝壽。

祝壽大典全程兩小時，嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、國民黨籍立委顏寬恆、花蓮縣長徐榛蔚、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、新港奉天宮董事長何達煌等人率領信徒，一起遵循古禮為媽祖上香、獻花、獻果、誦經及行三跪九叩禮。

與嘉義縣新港鄉僅隔著北港溪的雲林縣北港鎮，這兩天也湧入不少拿著大甲媽香旗的香客，到北港朝天宮參拜媽祖，在北港鎮賣糕餅的李姓民眾告訴中央社記者，昨天就見到很多香客，預估祝壽大典後會有更多香客來朝天宮，雖然大甲媽30幾年前就改到新港遶境進香，很多跟著大甲媽的香客依舊遵循先人習慣到北港拜拜。

翁章梁致詞說，今天數萬信眾跟著誦經團一起向媽祖祝壽氣氛莊嚴，期許在媽祖保佑下，台灣展現韌性順利度過難關。顏清標說，大甲媽祖晚上11時起駕回鎮瀾宮，歡迎大家一起來送媽祖，並感謝新港鄉親這兩天熱忱招待。