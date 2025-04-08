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迎大甲媽祖 嘉市府民政處長首次帶大業實中親師生體驗追媽祖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供

世界三大宗教活動之一大甲媽祖，抵達嘉縣新港奉天宮進香、舉行祝壽大典；市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實驗國民中學（簡稱大業實中）親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，以大甲媽為題，深度探索媽祖文化與信仰，參與遶境首日5日的行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。

嘉市大業實中以「越在地、越國際」為主軸，發展國際教育，追大甲媽祖行腳期間，市長黃敏惠特別與師生視訊，勉勵孩子們「走出教室、走進學習、打開五感，做一個有溫度與厚度的人。」

行前，為讓參與親師生行腳期間，對媽祖文化有先備知識，林家緯特別到校，為親師生講解「媽祖遶境學」，提供歷史文化背景與脈絡，分享民俗禁忌及禮儀，避免不了解宗教誤踩「地雷」。

大業師生遵守禮俗，校長陳明君偕同家長會會長沈承諺、校友會理事長熊千綺及民政處長，在行前至大甲鎮瀾宮「請示」媽祖，得到媽祖一筊應允，首發團正式成行。

第1位報名參加7年級林柏翰，平常對宗教文化非常著迷，卻沒有機會真實體驗「追媽祖」、近距離觀察媽祖遶境的「基本配備」，這次行腳終於看見如彌勒團、哨角團等隊伍，為精美做工、配色、以及精緻的刺繡設計深深吸引，沿路熱情陌生民眾「無限供給」，讓他理解「台灣最美風景是人」這句話意義，覺得有「讀萬卷書也要行萬里路」的體悟。

何月是行腳少數女生，與父親參加，平常在泳隊、舞蹈訓練下，此次行腳對她不困難，隊伍中見外師Kimberley也參與，何月與同學負責外師解說媽祖文化任務，翻譯成外師理解文化內容，她說，看到外師臉上展現對媽祖文化認同的表情，她對自己土地文化感到驕傲。

大業實中以前瞻、探索的實驗教育為課程發展基石，在「教育新世代」的指引下，勇於創新、跨域合作，帶給孩子在學習歷程中，有別於課本的知識，走出校園，進入生活，探索人文、科技寶藏，日前，學校教學團隊與民政處合作，將新課綱實境解謎搬到嘉義城隍廟，團隊更精益求精，把「行進中的媽祖遶境」做孩子們的「課本」，帶領孩子，從真實世界中學習。

嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供
嘉市府民政處長林家緯媒合修緣師生與大業實中親師生共39人，籌組「大甲媽文化學習旅行首發團」，參與遶境首日5日行程，從追分車站出發，體驗3萬步行腳、共16公里「瘋媽祖」文化的洗禮。圖／大業實中提供

大甲媽祖 遶境

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