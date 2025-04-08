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雲林迎大甲媽 西螺上演掌轎風波

聯合報／ 記者蔡維斌李宗祐／連線報導
大甲媽祖鑾轎前晚進入雲林，縣長張麗善（前排中）、西螺鎮長廖秋萍（前排右）爆發掌轎風波。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖鑾轎前晚進入雲林，縣長張麗善（前排中）、西螺鎮長廖秋萍（前排右）爆發掌轎風波。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖鑾轎前晚進入彰化、雲林交界的西螺大橋，原定國民黨雲縣長張麗善接手掌轎，民進黨籍西螺鎮長廖秋萍鑽入掌轎位，一度形成「搶轎」的尷尬場面；鎮瀾宮董事長顏清標當下退到後方，昨僅說「大家攏是為了媽祖啦！沒什麼代誌」。

大甲媽遶境昨從雲林進入嘉義縣，今進入第4天，預定上午8時於嘉縣新港奉天宮舉行祝壽典禮，白天無特定行程，晚間10時在奉天宮辦遶境進香回駕典禮。

前天傍晚，雲縣議長黃凱從彰化溪州鄉端掌轎，恭迎神駕進入西螺大橋，並在大橋第16拱正中央的位置準備將神轎交接給張麗善掌轎，據了解，廖秋萍先到掌轎位置，張麗善一度說「這樣做有意思嗎？」雙方僵持，你一句、我一句，立委張嘉郡則走出掌轎位站到轎前合照後，神轎便起駕。

顏清標當下未發一語退到後方，中間站張麗善、廖秋萍則在前方，3人共同掌轎，顏清標一度喊「裡面很難走！卡慢一點啦」；這場出人意料的西螺大橋「掌轎風波」，直到西螺橋頭才化解。

張麗善事後說，身為一縣之長，她代表雲林從彰化界地將鑾駕迎進雲林，應屬合理，宗教自無藍綠之分，但敬神以誠心為重，事情過去就好；廖秋萍也說，她只是依往年慣例和縣長一起掌轎，並無不妥，何來「搶轎」之說。

昨下午近1時，大甲媽祖鑾駕從崙子橋進入嘉縣新港鄉，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌等人在橋上恭迎聖駕，並於新港鄉遶境，好客的鄉民沿途設攤，免費提供食物、水、飲料、小吃等給信眾享用；翁章梁說，人潮比往年還多，祈望在媽祖保佑下，台灣能永遠走出有自信、有活力的台灣社會。

大甲媽祖 遶境

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