大甲媽遶境嘉義新港38年 媽祖護佑安度關稅貿易大戰

大甲鎮瀾宮媽祖遶境嘉義縣新港鄉邁入第38年，在數十萬信眾隨行下，今天中午嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌率董監事及地方民代等人於雲嘉交界崙子橋接駕，眾人擁簇下神轎緩緩進入新港鄉；縣長翁章梁表示，在媽祖保佑及大家共同打拼下，平安度過這次世界貿易大戰。

大甲媽祖展開9天8夜遶境之旅，來自世界各地數十萬信眾參與年度盛會，今天第3天進入新港鄉行程，遶境隊伍綿延不絕，好客的新港鄉民沿途設攤，免費提供食物、水、飲料、小吃等給信眾享用，還有廟會女孩在舞台熱舞歡迎各地信眾。

下午12點55分，大甲媽祖鑾駕在鎮瀾宮董事長顏清標等人護送下進入崙子橋，縣長翁章梁、何達煌、立委蔡易餘、陳冠廷、新港鄉長葉孟龍、奉天宮董監事及縣議員等民代及地方人士恭迎媽祖聖駕。鑾駕緩緩進入新港鄉於崙子橋頭舉行簡單隆重迎駕典禮。

縣長翁章梁表示，大甲媽第38年至新港奉天宮，人潮比往年還多，今天早上還有不少人在股市，面對貿易大戰對台灣影響，但台灣是有韌性的社會。看到現場每個人面帶笑容、踏著堅定的腳步，這就是台灣精神，祈望在媽祖保佑下，台灣能永遠走出有自信、有活力的台灣社會，度過這次世界貿易大戰。

顏清標表示，每次來新港作客都帶了好幾十萬人，「新港人好客，不怕人來吃，愈吃愈好額」。貿易大戰現況很嚴重，將媽祖迎請出來，就可以迎刃而解。