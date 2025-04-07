大甲媽祖結束雲林行程 跨過北港溪抵達目的地嘉義新港

大甲媽祖今天凌晨從雲林縣西螺福興宮起駕，經由虎尾、土庫，抵元長崙仔大橋集結後，跨過北港溪進入目的地嘉義縣新港鄉，沿途不少人提供飲食，為隨香的信徒加油打氣，完成最後一哩路，神轎比原訂時間提早約15分鐘進入新港，受到當地信徒熱烈迎駕。

大甲媽祖昨晚從彰化溪洲跨過濁水溪抵達雲林首站西螺鎮，在西螺遶境後駐駕西螺福興宮，一路行程和表定時間相差不多，神轎隊和隨香客稍作休息後，今天凌晨隨即起駕出廟，往虎尾、土庫推進，今天中午隊伍抵達元長鄉崙仔大橋，大批隨香信徒也在橋前集結迎駕，準備跨過北港溪進入目的地嘉義新港鄉。

今年隨香人潮多，因接近新港目的地，半路參加徒步的人更多，目前崙仔橋正在施工拓寬，為祈佑工程順利，也有人以吊車吊起數層樓高的鞭炮，恭送大甲媽祖通過大橋，場面熱鬧滾滾。