大甲高中帶學生行腳大甲媽祖路 走12公里體會與學習

大甲媽祖正遶境進香中，台中市立大甲高中今天辦理高一年級「媽祖行腳文化踏查特色課程」，結合在地信仰與生命教育的文化巡禮，課程徒步進行，師生一起走12公里，由校長高榮利與家長會長邱永承、童珮甄夫妻及榮譽會長王岐城等人陪同，帶學生走進歷史、貼近文化。

大甲高中位於大甲鎮瀾宮旁，與台灣最具代表性的宗教信仰之一媽祖遶境文化緊密相連，校長高榮利指出，媽祖遶境進香活動為「世界三大宗教盛事」之一，學校本著在地文化深耕的理念，結合地緣優勢，規劃出以信仰文化為主軸的特色課程，讓學生從參與中體會、在行走中學習。

課程核心價值圍繞「責任、榮譽、禮節、感恩」四大主題，透過認知與體驗並進的學習方式，帶領學生從信仰儀式中學習謙恭與尊重，進而建立文化自覺與土地情感。

課程包含媽祖文化深度講座、體驗式實地踏查活動、學習歷程檔案製作、「遶境尋寶」地圖探索遊戲、遶境隊伍Q&A互動環節、圖文影音創作競賽與文化傳承活動。學生在行腳過程中進行自我對話與文化省思，更透過小組合作完成任務，在任務中培養團隊默契與班級向心力。