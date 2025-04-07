大甲高中帶學生行腳大甲媽祖路 走12公里體會與學習
大甲媽祖正遶境進香中，台中市立大甲高中今天辦理高一年級「媽祖行腳文化踏查特色課程」，結合在地信仰與生命教育的文化巡禮，課程徒步進行，師生一起走12公里，由校長高榮利與家長會長邱永承、童珮甄夫妻及榮譽會長王岐城等人陪同，帶學生走進歷史、貼近文化。
大甲高中位於大甲鎮瀾宮旁，與台灣最具代表性的宗教信仰之一媽祖遶境文化緊密相連，校長高榮利指出，媽祖遶境進香活動為「世界三大宗教盛事」之一，學校本著在地文化深耕的理念，結合地緣優勢，規劃出以信仰文化為主軸的特色課程，讓學生從參與中體會、在行走中學習。
課程核心價值圍繞「責任、榮譽、禮節、感恩」四大主題，透過認知與體驗並進的學習方式，帶領學生從信仰儀式中學習謙恭與尊重，進而建立文化自覺與土地情感。
課程包含媽祖文化深度講座、體驗式實地踏查活動、學習歷程檔案製作、「遶境尋寶」地圖探索遊戲、遶境隊伍Q&A互動環節、圖文影音創作競賽與文化傳承活動。學生在行腳過程中進行自我對話與文化省思，更透過小組合作完成任務，在任務中培養團隊默契與班級向心力。
高榮利表示，感謝大甲高中行政與教師團隊用心規劃此特色課程，身為台灣人不可不知台灣事，身在大甲，更應深知媽祖遶境文化之美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言