大甲媽回鑾 清水、沙鹿區交管措施曝 警方提醒用路人提早改道

大甲媽遶境進香9天8夜行程，鑾轎預計4月12日中午過後將抵達台中市沙鹿區沙田路與向上路口處，由清水警方接續勤務，為因應大量人車潮湧入，清水警分局將視車流狀況，彈性實施調撥車道交通管制，提醒用路人提早規劃改道，避免行程受到延誤。

警方呼籲汽車駕駛人行經清水、沙鹿區，可由台61線西濱快速道路或國道1、3號經過，調撥車道管制時間為4月12日中午12時至晚上10時，大甲媽祖鑾轎進入沙鹿區後，中午12時到下午4時，沙鹿區沙田路與向上路口起至台灣大道與中山路口止、中午2時到晚上6時於沙鹿區中山路與成功東街口起至中山路與星河路口止，中午2時到晚上10時清水區中山路與文化路口起至中山路與五權東路口等路段實施北上車道機動調撥；沿線車輛分流沙田路、中山路北上車流改道向上路、中華路(外環道)紓解車潮。

媽祖鑾轎朝興宮駐駕後，清水區中山路、五權東路口實施封閉，管制北上車輛改道行駛高美路或中華路，避免壅塞以維交通順暢，呼籲用路人避開清水市區中山路段，改道行駛中華路或中清路。

13日早上6時到中午12時，清水區中山路與中華路口起至中山路與中央北路口止，亦實施北上車道機動調撥。