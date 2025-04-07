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影／大甲媽遶境進香走進鄉間暖心影片 網友感動紅眼眶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境進香9天8夜，在彰化與雲林鄉間道路，人口較少，虔誠民眾站在家門口恭迎，或陪著媽祖走。圖／網友mazu_0828提供
大甲媽遶境進香9天8夜，在彰化與雲林鄉間道路，人口較少，虔誠民眾站在家門口恭迎，或陪著媽祖走。圖／網友mazu_0828提供

大甲媽遶境進香9天8夜，走在熱鬧街道，也會走進鄉間小徑，網友mazu_0828跟著媽祖走，拍下彰化到雲林鄉間過程，虔誠民眾站在家門口設香案恭迎，長者拿飲料食品熱情遞給香客，輪椅上長者在家門前雙手合什參拜，一分多鐘影片感動很多網友，有人紅了眼眶感動說，這就是多數人的體驗感想。

志工邱俊宏今天在臉書分享這段影片，由mazu_0828貼在IG的影片，輕柔音樂中，播放大甲媽鑾轎走進彰化縣溪洲鄉與雲林縣西螺鎮的鄉間過程。

影片中，一名婦人前方背著塑膠籃，熱情招呼並遞出飲料給徒步香客，一名行動不便阿嬤在家門口設香案恭迎媽祖，香案上簡單供品，拍攝者看到阿嬤對媽祖滿滿的心和敬意；一名阿公坐在輪椅上，看到媽祖鑾轎將到，他興奮雙手合什喊著「媽祖婆」，影片中，二名男學生狀似推著輪椅上的家中長者，跟在進香隊伍中慢慢走，一旁是綠色稻田，畫面柔和溫馨。

志工邱俊宏說，他一直跟著媽祖走，這兩天人潮眾多，相信大家都很有感覺，媽祖婆到純樸的鄉下，進入眼簾的是一幅幅虔誠的鄉親，他們沒有很奢華的供品，有的只是滿滿的心意，及對媽祖婆的祈願，他說「媽祖在心中，信仰由心生，走上這一趟，你深深體會到了嗎？」

一名網友看到影片說，他也是跟著走的一員，徒步過程感受到滿滿人情味，很多不認識的人，熱切遞給他食物和飲料、水果，還對他說謝喊加油，這種感動只有親自這趟才能體會。

大甲媽遶境進香9天8夜，在彰化與雲林鄉間道路，人口較少，虔誠民眾站在家門口恭迎，或陪著媽祖走。圖／網友mazu_0828提供
大甲媽遶境進香9天8夜，在彰化與雲林鄉間道路，人口較少，虔誠民眾站在家門口恭迎，或陪著媽祖走。圖／網友mazu_0828提供
大甲媽遶境進香9天8夜，在彰化與雲林鄉間道路，人口較少，虔誠民眾站在家門口恭迎，或陪著媽祖走。圖／網友mazu_0828提供
大甲媽遶境進香9天8夜，在彰化與雲林鄉間道路，人口較少，虔誠民眾站在家門口恭迎，或陪著媽祖走。圖／網友mazu_0828提供
大甲媽遶境進香9天8夜，在彰化與雲林鄉間道路，人口較少，虔誠民眾站在家門口恭迎，或陪著媽祖走。圖／網友mazu_0828提供
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大甲媽遶境進香9天8夜，在彰化與雲林鄉間道路，人口較少，虔誠民眾站在家門口恭迎，或陪著媽祖走。圖／網友mazu_0828提供

供品 信仰 大甲媽祖 輪椅 遶境 阿嬤

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