影／大甲媽遶境進香走進鄉間暖心影片 網友感動紅眼眶
志工邱俊宏今天在臉書分享這段影片，由mazu_0828貼在IG的影片，輕柔音樂中，播放大甲媽鑾轎走進彰化縣溪洲鄉與雲林縣西螺鎮的鄉間過程。
影片中，一名婦人前方背著塑膠籃，熱情招呼並遞出飲料給徒步香客，一名行動不便阿嬤在家門口設香案恭迎媽祖，香案上簡單供品，拍攝者看到阿嬤對媽祖滿滿的心和敬意；一名阿公坐在輪椅上，看到媽祖鑾轎將到，他興奮雙手合什喊著「媽祖婆」，影片中，二名男學生狀似推著輪椅上的家中長者，跟在進香隊伍中慢慢走，一旁是綠色稻田，畫面柔和溫馨。
志工邱俊宏說，他一直跟著媽祖走，這兩天人潮眾多，相信大家都很有感覺，媽祖婆到純樸的鄉下，進入眼簾的是一幅幅虔誠的鄉親，他們沒有很奢華的供品，有的只是滿滿的心意，及對媽祖婆的祈願，他說「媽祖在心中，信仰由心生，走上這一趟，你深深體會到了嗎？」
一名網友看到影片說，他也是跟著走的一員，徒步過程感受到滿滿人情味，很多不認識的人，熱切遞給他食物和飲料、水果，還對他說謝喊加油，這種感動只有親自這趟才能體會。
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