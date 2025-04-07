影／大甲媽遶境進香走進鄉間暖心影片 網友感動紅眼眶

大甲媽 遶境 進香9天8夜，走在熱鬧街道，也會走進鄉間小徑，網友mazu_0828跟著媽祖走，拍下彰化到雲林鄉間過程，虔誠民眾站在家門口設香案恭迎，長者拿飲料食品熱情遞給香客， 輪椅 上長者在家門前雙手合什參拜，一分多鐘影片感動很多網友，有人紅了眼眶感動說，這就是多數人的體驗感想。

志工邱俊宏今天在臉書分享這段影片，由mazu_0828貼在IG的影片，輕柔音樂中，播放大甲媽鑾轎走進彰化縣溪洲鄉與雲林縣西螺鎮的鄉間過程。

影片中，一名婦人前方背著塑膠籃，熱情招呼並遞出飲料給徒步香客，一名行動不便阿嬤在家門口設香案恭迎媽祖，香案上簡單供品，拍攝者看到阿嬤對媽祖滿滿的心和敬意；一名阿公坐在輪椅上，看到媽祖鑾轎將到，他興奮雙手合什喊著「媽祖婆」，影片中，二名男學生狀似推著輪椅上的家中長者，跟在進香隊伍中慢慢走，一旁是綠色稻田，畫面柔和溫馨。

志工邱俊宏說，他一直跟著媽祖走，這兩天人潮眾多，相信大家都很有感覺，媽祖婆到純樸的鄉下，進入眼簾的是一幅幅虔誠的鄉親，他們沒有很奢華的供品，有的只是滿滿的心意，及對媽祖婆的祈願，他說「媽祖在心中，信仰由心生，走上這一趟，你深深體會到了嗎？」