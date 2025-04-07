快訊

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

昔預言大S具俊曄婚姻只有3年 艾菲爾再預測「金秀賢恐有牢獄之災」

西螺大橋爆發藍綠首長搶大甲轎 顏清標今天發話了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
鎮瀾宮董事長顏清標針對昨晚藍綠首長掌轎風波，表示沒什麼大代誌，大家攏是熱情迎接媽祖，麥擱講了啦。記者蔡維斌／翻攝
鎮瀾宮董事長顏清標針對昨晚藍綠首長掌轎風波，表示沒什麼大代誌，大家攏是熱情迎接媽祖，麥擱講了啦。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖神轎昨晚7時許從彰化走過西螺大橋進入雲林縣境，不料在橋上接駕爆發國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍「搶轎風波」，當時在場的鎮瀾宮董事長顏清標不發一語，直到今天神駕抵元長鄉接受採訪時，表示大家攏是為著迎接媽祖，不要為了這種事傷和氣。

大甲媽祖昨晚從西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善依慣例帶縣府團隊到橋的第16拱橋中央接駕，西螺鎮長廖秋萍也到場，當張麗善鑽進轎前拜時，廖秋萍也鑽進掌轎位置，張麗善請廖鎮長讓位，廖鎮長堅持不讓。

當時在場還幫張縣長拜時折起轎簾的顏清標，看到縣長和鎮長起了小爭執，也感尷尬卻不發一語，直到風波結束，神轎順利通過大橋往前進。大甲媽祖昨天駐駕西螺福興宮後，今天繼續往虎尾、土庫、元長，一路往嘉義推進。

針對昨晚的掌轎風波，顏清標今天在神轎停駕元長鄉保勝宮受訪時，簡單還原並說出自己感受，顏清標表示，大家攏是歡喜來迎接媽祖，大家都想要掌轎，當時鑾轎內一下子進來4個人，太擠了真的很難走，最後張嘉郡鑽出去，走到鑾轎的前端。雖只剩3人（廖、張、顏）在內側，但一路上他走到腳都痠麻了，走在後面的人（指他自己）幾乎都要墊著腳尖行走，都快要鐵腿了。

顏董有所感地說，「大家攏是為了媽祖啦！大家都熱情迎接！沒什麼代誌啦！麥擱一直講了啦」。

針對掌轎風波，昨晚張麗善也說，事情過了就好。廖秋萍也說，她只是依慣例掌轎，並沒有搶轎。兩人也不約而同表示，對媽祖要誠心誠意。

國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍昨晚為掌轎引風波。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍昨晚為掌轎引風波。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍昨晚為掌轎引風波。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍昨晚為掌轎引風波。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖 張麗善 西螺大橋 遶境 顏清標

延伸閱讀

西螺大橋爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 雲縣長和西螺鎮長為掌轎「爭鋒」

大甲媽今晚跨過濁水溪抵雲林 西螺大橋「萬人接駕」熱滾滾

張麗善7日星馬行 率11廠商拚農產品外銷東南亞

影／醉漢搶涼傘被打 顏清標：「大家要克制 不然會害到我」

相關新聞

大甲媽回鑾 清水、沙鹿區交管措施曝 警方提醒用路人提早改道

大甲媽遶境進香9天8夜行程，鑾轎預計4月12日中午過後將抵達台中市沙鹿區沙田路與向上路口處，由清水警方接續勤務，為因應大...

西螺大橋爆發藍綠首長搶大甲轎 顏清標今天發話了

大甲媽祖神轎昨晚7時許從彰化走過西螺大橋進入雲林縣境，不料在橋上接駕爆發國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍「搶轎...

影／大甲媽遶境進香走進鄉間暖心影片 網友感動紅眼眶

大甲媽遶境進香9天8夜，走在熱鬧街道，也會走進鄉間小徑，網友mazu_0828跟著媽祖走，拍下彰化到雲林鄉間過程，虔誠民...

大甲媽祖遶境進香機車隊今天大甲出發 參加新港祝壽大典

大甲媽祖遶境進香機車隊300多位隊員今天清晨從台中大甲出發，跟隨機車媽出發到嘉義新港鄉奉天宮參加祝壽大典，機車隊井然有序...

彰化民生地下道淨空 大甲媽快速通關

大甲媽祖遶境進香，才兩天就出現街頭衝突，還有人亮「槍」作勢威嚇，大甲警分局查獲該名張男，初判空氣槍無殺傷力，張男則稱是為...

西螺大橋爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 雲縣長和西螺鎮長為掌轎「爭鋒」

大甲媽祖鑾轎今晚約7點抵達雲彰交界點的西螺大橋中央第16拱位置停轎，原訂由雲林縣長張麗善接手掌轎，民進黨籍的西螺鎮長廖秋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。