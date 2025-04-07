西螺大橋爆發藍綠首長搶大甲轎 顏清標今天發話了

大甲媽祖神轎昨晚7時許從彰化走過西螺大橋進入雲林縣境，不料在橋上接駕爆發國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍「搶轎風波」，當時在場的鎮瀾宮董事長顏清標不發一語，直到今天神駕抵元長鄉接受採訪時，表示大家攏是為著迎接媽祖，不要為了這種事傷和氣。

大甲媽祖昨晚從西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善依慣例帶縣府團隊到橋的第16拱橋中央接駕，西螺鎮長廖秋萍也到場，當張麗善鑽進轎前拜時，廖秋萍也鑽進掌轎位置，張麗善請廖鎮長讓位，廖鎮長堅持不讓。

當時在場還幫張縣長拜時折起轎簾的顏清標，看到縣長和鎮長起了小爭執，也感尷尬卻不發一語，直到風波結束，神轎順利通過大橋往前進。大甲媽祖昨天駐駕西螺福興宮後，今天繼續往虎尾、土庫、元長，一路往嘉義推進。

針對昨晚的掌轎風波，顏清標今天在神轎停駕元長鄉保勝宮受訪時，簡單還原並說出自己感受，顏清標表示，大家攏是歡喜來迎接媽祖，大家都想要掌轎，當時鑾轎內一下子進來4個人，太擠了真的很難走，最後張嘉郡鑽出去，走到鑾轎的前端。雖只剩3人（廖、張、顏）在內側，但一路上他走到腳都痠麻了，走在後面的人（指他自己）幾乎都要墊著腳尖行走，都快要鐵腿了。

顏董有所感地說，「大家攏是為了媽祖啦！大家都熱情迎接！沒什麼代誌啦！麥擱一直講了啦」。