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大甲媽祖遶境進香機車隊今天大甲出發 參加新港祝壽大典

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽祖遶境進香機車隊300多位隊員今天早上從大甲出發，跟隨機車媽出發到新港鄉參加祝壽大典。記者游振昇／攝影
大甲媽祖遶境進香機車隊300多位隊員今天早上從大甲出發，跟隨機車媽出發到新港鄉參加祝壽大典。記者游振昇／攝影

大甲媽祖遶境進香機車隊300多位隊員今天清晨從台中大甲出發，跟隨機車媽出發到嘉義新港鄉奉天宮參加祝壽大典，機車隊井然有序行動，沿途受矚目；機車隊會長蔡垂昌表示，機車隊將恭迎大甲媽祖神鑾入奉天宮，參加隆重的祝壽大典後再回大甲。

大甲媽機車隊成立60多年，隊員每年都穿整齊外套，整齊劃一騎車，是大甲媽祖每年9天8夜遶境進香活動中有特色隊伍，機車隊員穿紅色夾克，今天早上6點，300多位隊員到鎮瀾宮向媽祖參拜後，在順天路整隊，由會長蔡垂昌、團長李榮鴻主持儀式，市議員李文傑到場，希望大家要遵守交通規則駕駛，注意行車安全。

在鞭炮聲中，機車隊出發，展開2天的遶境進香之旅，隊伍沿途受到地民眾歡迎，成為大甲媽遶境進香特殊隊伍。

大甲媽機車隊今天從大甲區出發，經彰化縣南瑤宮、北斗鎮奠安宮、溪洲天后宮等廟都會進入參拜，西螺鎮五厝庄中餐，下午抵新港鄉迎接大甲媽祖神鑾遶境進入奉天宮，遶街時協助維持秩序，明天上午參加祝壽大典後返回大甲區。

大甲媽祖 奉天宮 進香 遶境

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