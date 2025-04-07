西螺大橋爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 雲縣長和西螺鎮長為掌轎「爭鋒」

大甲媽祖鑾轎今晚約7點抵達雲彰交界點的西螺大橋中央第16拱位置停轎，原訂由雲林縣長張麗善接手掌轎，民進黨籍的西螺鎮長廖秋萍卻突然鑽入掌轎位，進而爆發一場藍綠首長在大橋上「搶轎」的尷尬場面，一旁的人包括鎮瀾宮董座顏清標在內都當場傻眼，直到藍綠「共掌」神轎過橋後才化解風波。

事後，雲林縣長張麗善說，身為一縣之長，她代表雲林從彰化界地將鑾駕迎進雲林，應屬合理，宗教自無藍綠之分，但敬神以誠心為重，事情過去就好。廖秋萍也說，她只是依往年慣例和縣長一起掌轎，並無不妥，何來「搶轎」之說。

大甲媽祖鑾轎今天傍晚，由雲林縣議長黃凱從彰化溪州鄉端掌轎，恭迎神駕進入西螺大橋，並在大橋第16拱正中央的位置，準備將神轎交接給雲林縣長張麗善掌轎。

掌轎前，張麗善依例在神轎前跪拜媽祖，表達恭迎神駕之誠，鎮瀾宮董事長顏清標幫忙掀起轎簾，張麗善拜完準備由立委張嘉郡接著跪拜迎神，張麗善說，當她跪起轉身準備掌轎，看到廖鎮長已在身後的掌轎位置，她即對廖說「借過！我要掌轎！」，但廖秋萍並未讓位，只回說「我也要掌轎！」。

當時雲林縣府一級主管在場準備大合照，現場很擠難以靠近，外圍的人不清楚轎邊發生何事，只覺得神轎何為遲不起駕，縣府團隊要合照，廖秋萍仍站在掌轎位置，張麗善請她移位，但廖仍堅持不動，場面頓時尷尬，小小的掌轎空間共擠了包括張麗善、廖秋萍、張嘉郡、還有噸位較大的顏清標，簡直動不了。

雙方互不相讓，你一句、我一句，據靠近轎邊的人轉述，當時張麗善微怒道「這樣做有意思嗎？」廖秋萍也回說「宗教不分藍綠」，因神轎起駕不得耽擱，張嘉郡才走出掌轎位站到轎前合照，現場氣氛又僵又尷尬。

面對一場女人戰爭，顏清標未發一語退到後方，最靠近媽祖的位置，中間則站張麗善，廖秋萍則在最前方，此時神轎起動，廖、張、顏共同掌轎，顏清標走在最裡面，直喊「裡面很難走！卡慢一點啦」，夾在中間的張麗善，事後也說真的很難走，只能慢慢挪步，怕踩到前面的廖，也怕撞到後面的顏。這場出人意料的西螺大橋「掌轎風波」直到西螺橋頭才化解。

事後張麗善說，她代表雲林在縣界交接恭迎媽祖也沒有錯，廖鎮長如要掌轎應在抵達鎮內時，代表西螺來掌轎，況且到縣界迎接也是廟方排定的，每年都如此，如何今年會發生這種情況，不知該說什麼好，不過事情過了就好，大家誠心拜媽祖才重要。