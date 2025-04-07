彰化民生地下道淨空 大甲媽快速通關

大甲媽祖遶境進香，才兩天就出現街頭衝突，還有人亮「槍」作勢威嚇，大甲警分局查獲該名張男，初判空氣槍無殺傷力，張男則稱是為替被毆打的朋友出氣，警訊後依違反社會秩序維護法移送台中地方法院裁罰。

鎮瀾宮董事長顏清標昨表示，大甲媽出門是好事，歡喜保佑大家，聽到打架，他呼籲大家「不要這樣（打架）」、「希望大家要克制」，否則會「害到我」。

4日晚間11時許，大甲媽剛出廟門要往嘉義奉天宮遶境進香，就有白衣男子「亂入」陣頭隊伍，與鎮瀾宮彌勒團成員口角，還揮拳、砸安全帽，大甲分局表明會將這名白衣男追查到案，被打的鎮瀾宮彌勒團成員則低調說「不願追究法律責任」。

警方調閱相關畫面，發現這起衝突事件中，竟有另1名男子涉嫌亮槍威嚇，循線查獲這名持槍的張姓男子，並查扣1把空氣槍，依社會秩序維護法移送法院裁罰。

前天深夜大甲媽祖遶境隊伍進入彰化，昨凌晨通過彰化民生地下道前，在彰化市自強路段，疑似一名醉漢要搶涼傘，遭2名男子毆打，彰化警分局當場壓制2人，帶回警局管束。

大甲媽昨天直到凌晨1時許才走過民生地下道。民生地下道過去被視為「一級戰區」，搶轎者時有衝突。顏清標在遶境活動前，循例會拜託地方頭人，協助遶境進香行程順利。彰化警方近年出動優勢警力維安，今年更長排拒馬淨空道路，媽祖遶境隊伍，不到5分鐘就通過地下道。