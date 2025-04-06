外商也瘋大甲媽？南科管理局率團追媽祖 外籍員工搶鑽轎底

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4日展開，吸引全台各地大批信眾追媽祖，南科管理局為協助園區內外商、外籍從業人員適應台灣生活、瞭解台灣文化，今年邀請4間外商企業、交流協會等外籍員工，今到彰化體驗瘋媽祖、追媽祖，外商人員紛紛對遶境路線是由媽祖「決定」感到相當有趣也很神聖。

南科管理局表示，為增進南科園區的外商情誼與交流機會，2003年起開始舉辦南科外商活動，迄今已舉辦22年，除曾帶外籍員工造訪過鹽水蜂炮、安平古蹟及運河等，也參訪南投日月潭、溪頭、高雄美濃與六堆、雲林與鹿港，體驗當地文化、品嘗當地特色美食等。

2025南科外商台灣媽祖文化體驗活動今由南科管理局長鄭秀絨率團，帶領台灣力森諾科半導體材料股份有限公司、三井艾喜緹機能膜股份有限公司、台灣中央硝子股份有限公司及日本台灣交流協會高雄事務所等外商外籍員工，一起追媽祖。

南科管理局說，行程由南科出發，配合媽祖鑾轎實際行程先至彰化，再隨著鑾轎步行，沿途也體驗信眾免費提供的結緣點心，真實感受台灣信眾瘋媽祖、追媽祖的氛圍，更讓外籍員工留下美好難忘的回憶。

其中，台灣力森諾科半導體材料股份有限公司部長渡辺浩樹說，此次若非是有人帶領，自己獨自一人是無法如此深入探索媽祖遶境活動，即便有旅遊指南，也無法深入體驗如此道地的文化，該行程也讓其獲益良多、感觸甚深。

他提到，日本雖也有神輿文化，但通常都是依照事前規畫好的路線與時間進行，然而大甲媽祖遶境中，路線竟會依據神明之間的「討論」而有所變動，這實在是非常有趣的文化特色，活動熱鬧程度更令人印象深刻。

三井艾喜緹機能膜（股）公司社長飯田寿美也說，能夠親身感受全台共襄盛舉的美好文化活動，讓人深受感動，尤其遶境路線的安排竟然是由媽祖來決定方向，真的是非常有趣，更讓人感到神聖，此次也體驗從神轎下穿越的儀式，相信自己也已得到媽祖的庇佑。