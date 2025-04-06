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大甲媽今晚跨過濁水溪抵雲林 西螺大橋「萬人接駕」熱滾滾

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
大甲媽祖今晚跨過濁水溪從西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善前往迎駕。記者蔡維斌/攝影
大甲媽祖今晚跨過濁水溪從西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善前往迎駕。記者蔡維斌/攝影

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今晚跨過濁水溪，沿著西螺大橋進入雲林縣境，西螺大橋頭聚集上萬信徒迎駕，各地廟宇出動大批陣頭，鑼鼓喧天、場面壯觀熱鬧，雲林縣長張麗善親往接駕，神轎隊在西螺鎮大街小巷平安遶境後，晚間駐駕西螺福興宮，隊伍預定明天啟程從元長鄉崙仔大橋，往目的地新港奉天宮推進。

大甲媽祖遶境本月4日凌晨起駕，展開為期9天8夜遶境活動，行經台中、彰化、雲林、嘉義，全程長達340公里，沿途不少熱情民眾準備大批飲食，免費讓隨香信徒呷免驚。

今晚大甲媽祖駐駕西螺福興宮，今天下午大批信徒聚集西螺大橋一帶準備迎駕，到處人山人海，西螺福興宮董事長楊文鐘表示，因逢連假，進香人數爆增，大甲媽祖尚未入境，今天有數十萬人次，湧進西螺拜媽祖。

今天下午5點陸續就有大批人潮聚集西螺大橋橋頭等候，直到晚間7時22分大甲媽鑾轎才抵達西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、西螺鎮長廖秋萍等人到西螺大橋第16拱處接駕，一路上36執士隊、娘傘隊陸續通過大橋南端，鑼鼓喧天、砲聲隆隆，萬頭攢動。

為防制突發事件，雲林縣警察局遴選具有各項警察戰技及執勤應用技巧的常訓技術教官及訓練的霹靂小組共51人成立「特殊警力護轎大隊」執行護轎勤務。

媽祖鑾轎在西螺市區遶境後駐駕在福興宮，預計明天凌晨起駕往新港奉天宮，今晚大批人潮湧進福興宮參拜，讓西螺鎮宛如不夜城。

大甲媽祖今晚跨過濁水溪從西螺大橋進入雲林縣境，大批民眾前往迎駕。記者蔡維斌/攝影
大甲媽祖今晚跨過濁水溪從西螺大橋進入雲林縣境，大批民眾前往迎駕。記者蔡維斌/攝影
大甲媽祖今晚跨過濁水溪從西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善前往迎駕。記者蔡維斌/攝影
大甲媽祖今晚跨過濁水溪從西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善前往迎駕。記者蔡維斌/攝影
西螺福興宮董事長楊文鐘表示，因連假，大甲媽祖尚未入境，今天廟方AI人數統計系統就已超過50萬人次，待媽祖進駐，將可望突破80萬人次，創歷年新高。記者蔡維斌/攝影
西螺福興宮董事長楊文鐘表示，因連假，大甲媽祖尚未入境，今天廟方AI人數統計系統就已超過50萬人次，待媽祖進駐，將可望突破80萬人次，創歷年新高。記者蔡維斌/攝影
大甲媽祖今晚7時22分抵達西螺大橋進入雲林縣境，受到大批信徒熱烈迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖今晚7時22分抵達西螺大橋進入雲林縣境，受到大批信徒熱烈迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖今晚跨過濁水溪從西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善前往迎駕。記者蔡維斌/攝影
大甲媽祖今晚跨過濁水溪從西螺大橋進入雲林縣境，雲林縣長張麗善前往迎駕。記者蔡維斌/攝影
大甲媽祖今晚7時22分抵達西螺大橋進入雲林縣境，受到大批信徒熱烈迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖今晚7時22分抵達西螺大橋進入雲林縣境，受到大批信徒熱烈迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖今晚7時22分抵達西螺大橋進入雲林縣境，受到大批信徒熱烈迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖今晚7時22分抵達西螺大橋進入雲林縣境，受到大批信徒熱烈迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖今晚7時22分抵達西螺大橋進入雲林縣境，受到大批信徒熱烈迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖今晚7時22分抵達西螺大橋進入雲林縣境，受到大批信徒熱烈迎駕。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖 遶境

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