大甲媽遶境 彰化送壓轎金、雲林流水席到深夜

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎4日晚間起駕，今天晚間駐駕雲林縣西螺福興宮，恰逢清明連假上萬人隨香，西螺鎮農會、西螺新天宮展現熱情，準備數千人食材，從白天供應到夜晚。

大甲媽祖遶境進香活動4日晚間起駕，9天8夜的路程長達340公里，行經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市。

彰化縣政府發布新聞稿表示，縣府團隊在媽祖進入彰化境內時，擺設香案及備妥壓轎金，並準備2萬份大甲媽壓轎金，發送給有需要的民眾，明天下午1時開始，在縣內各戶政事務所及縣府服務台開放索取，送完為止。

另方面，媽祖鑾轎今天晚間駐駕雲林縣西螺福興宮，雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡和西螺鎮長廖秋萍等人在西螺大橋上迎駕，媽祖鑾轎在萬人簇擁下抵達西螺鎮。

為迎接大甲媽祖到來，西螺新天宮數月前募集用餐福食金採購食材，從今天凌晨開始準備飯菜，提供餐點到明天凌晨1時。

新天宮主委黃耀慶接受中央社記者電訪時表示，今天和9日共準備5萬人份的食材，動員200多名志工在現場服務，菜色有菜頭粿、素麵、炒青菜等料理。

黃耀慶指出，西螺鎮上供應素食的店家有限，且恰逢清明連假，隨香客眾多，深怕餓到信眾肚子，今天志工烹煮的雙手沒有停過，從白天供餐到明天凌晨1時。

西螺鎮農會為推廣在地農特產，今天和9日開放雲林農物館供隨香客休憩，並準備流水席熱情招待。

西螺鎮農會準備2000多人份的食材，包括60台斤蘿蔔糕、200碗碗粿和2000顆素粽。西螺鎮農會動員數十名工從昨天開始製作草仔粿、碗粿，今天現場炒菜。

西螺鎮農會總幹事廖錦富說，為展現雲林人的好客，今天和9日在農物館旁會以流水席形式，供應蘿蔔糕、高麗菜丸、甜米糕等近30樣在地美食，「絕不能讓香客餓肚子！」