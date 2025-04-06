影／許效舜跟隨大甲媽北斗發豆花？超像！ 原來是繪畫老師

大甲媽祖9天8夜遶境活動今晚媽祖鑾轎已從彰化溪州鄉到雲林縣了，今天沿線熱情香客相隨，還有像極藝人許效舜的繪畫老師在北斗發豆花，民眾爭相合照，田尾鄉農會也布置媽祖意象花卉裝置藝術，將展到媽祖回鑾時，歡迎大家來打卡。

大甲媽遶境沿線都有熱心民眾準備各式補給點心飲品給隨行香客享用，今天許多香客在北斗鎮赫然發現「藝人許效舜」在發豆花，紛紛靠過去要求合照，但拍完後才發現原來不是許效舜，而是模仿分身，但怎麼那麼像啦。

「許效舜分身」簡家泓因長得像許效舜，還曾參加明星模仿比賽得獎，近二年他搬到彰化北斗鎮，已連續二年參加大甲媽遶境活動，今天和朋友在北斗鎮街頭發送豆花給香客享用，還引起一陣騷動，他也開心來者不拒合照，直說希望大家拜媽祖「幸福健康」。