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大甲媽祖終點必經「崙子大橋」施工 可否通行雲林縣府這樣說

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
跨越北港溪的崙子大橋是大甲媽祖進入目的地嘉義縣新港鄉奉天宮必經之路，目前正積極施工中。記者蔡維斌／翻攝
跨越北港溪的崙子大橋是大甲媽祖進入目的地嘉義縣新港鄉奉天宮必經之路，目前正積極施工中。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖今晚將進入雲林縣境，預計明天從元長鄉崙子村跨過北港溪進入目的地嘉縣議新港鄉，因每年必經之路，有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋，目前施工拓寬中，能否通行引起關切，雲林縣府表示，大橋工程採半半施工方式，目前僅在大橋兩側施工，原有橋面依舊可通行，進香隊伍可安心通行。

通往雲林縣元長鄉及嘉義縣新港鄉的崙子大橋，不僅是兩縣交界的重要交通大橋，也是大甲媽祖進香團必經之路，每年有成千上萬人車通行該大橋抵達進香終點站的新港鄉奉天宮，因而該橋也有「朝聖大橋」之稱。

因大橋橋梁老舊、寬度不足，及治理計畫不符等原因，中央和地方攜手改建大橋，工程於112年11月27日開工，整體經費為10.21億元，預計未來橋面將從原有7公尺拓寬至18公尺，2026年完工。

目前工程積極進行中，因施工期間大工程進場，曾採取大橋封閉，大甲媽祖今晚進入雲林縣境，預計明天即將從崙子大橋進入嘉義新港鄉的目的地奉天宮，「大橋正在施工，大甲進香團如何進入嘉義」，是否行替代道路也引起關切。

「進香路線照舊，不受工程影響」雲林縣交通工務局今天說明指出，大橋改建工程是採半半施工方式進行，即是先施作新橋，再改道拆除舊橋重建，因此，施工期間並不影響用路人通行，明天大甲進香團可照原路安心通行崙子大橋到嘉義新港。

不過基於安全起見，虎尾分局將加派警力前往崙子大橋橋頭一帶協助紓解交通。

跨越北港溪的崙子大橋是大甲媽祖進入目的地嘉義縣新港鄉奉天宮必經之路，目前正積極施工中，大甲媽祖是否可通行大橋引起關切，雲林縣府表示原橋可通行。記者蔡維斌／攝影
跨越北港溪的崙子大橋是大甲媽祖進入目的地嘉義縣新港鄉奉天宮必經之路，目前正積極施工中，大甲媽祖是否可通行大橋引起關切，雲林縣府表示原橋可通行。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖 遶境 雲林

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