大甲媽祖終點必經「崙子大橋」施工 可否通行雲林縣府這樣說

大甲媽祖今晚將進入雲林縣境，預計明天從元長鄉崙子村跨過北港溪進入目的地嘉縣議新港鄉，因每年必經之路，有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋，目前施工拓寬中，能否通行引起關切，雲林縣府表示，大橋工程採半半施工方式，目前僅在大橋兩側施工，原有橋面依舊可通行，進香隊伍可安心通行。

通往雲林縣元長鄉及嘉義縣新港鄉的崙子大橋，不僅是兩縣交界的重要交通大橋，也是大甲媽祖進香團必經之路，每年有成千上萬人車通行該大橋抵達進香終點站的新港鄉奉天宮，因而該橋也有「朝聖大橋」之稱。

因大橋橋梁老舊、寬度不足，及治理計畫不符等原因，中央和地方攜手改建大橋，工程於112年11月27日開工，整體經費為10.21億元，預計未來橋面將從原有7公尺拓寬至18公尺，2026年完工。

目前工程積極進行中，因施工期間大工程進場，曾採取大橋封閉，大甲媽祖今晚進入雲林縣境，預計明天即將從崙子大橋進入嘉義新港鄉的目的地奉天宮，「大橋正在施工，大甲進香團如何進入嘉義」，是否行替代道路也引起關切。

「進香路線照舊，不受工程影響」雲林縣交通工務局今天說明指出，大橋改建工程是採半半施工方式進行，即是先施作新橋，再改道拆除舊橋重建，因此，施工期間並不影響用路人通行，明天大甲進香團可照原路安心通行崙子大橋到嘉義新港。