影／大雨擋不住信眾熱情 大甲媽平和通過彰化民生地下道
大甲媽祖鑾轎今天凌晨約1時許，在雨勢中，由鎮瀾宮董事長顏清標扶轎，平和通過以搶轎衝突知名的彰化市民生地下道，並在人潮簇擁下，沿著三民路、永安街前行，曾在3年前率眾接轎爆發警民衝突的統促黨總裁「白狼」張安樂，未再「重返現場」，令警方鬆了一口氣。
為因應大甲媽祖鑾駕通過民生地下道，警方共動用340名警力，以交通改道牌將民生地下道及三民路淨空，並由42名精英警力組成的緊急應變隊及刑警近身護轎，媽祖鑾駕迅速通過民生地下道，兩側數以千計冒雨圍觀民眾紛紛鼓掌叫好。去年大甲媽是凌晨1點半通過民生地下道，今年提前半小時通過，但也比預定行程晚了約5個小時。
今年不僅通過民生地下道十分順利，沿著三民路前進，在接轎時，也比往年平和及寧靜許多，警方及消防局也落實不施放鞭炮及煙火，一名資深警官說，這是歷年來，通過最迅速而且平和的一次，雖然少了以往的激情，卻未見暴戾，是進香文化的提升。
不過，在大甲媽鑾駕通過民生地下道前的過溝地區時，在自強路段有2名男子發生推擠情事，其中一人有酒醉，警方立即以優勢警力迅速將2人隔開，並在現場壓制2人，警方依據警察職權行使法將他們帶回偵查隊實施管束，並依現場蒐證影像分析，如有發現違法鬥毆行為，將依法究辦。
對於此一事件，顏清標說，大甲媽出門是好事，大甲媽真歡喜，要保佑大家，大家要約束自己。
大甲媽在彰化市區遶境後，清晨從駐駕的彰化南瑤宮起駕，沿中山路經過花壇、大村及員林方向南下。
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