大甲媽神轎急行軍通過「一級戰區」 顏清標苦口婆心：大家要約束自己

2025乙巳年大甲鎮瀾宮遶境進香第一天行程進入彰化市，今（6日）凌晨1點以急行軍速度不到兩分鐘通過「一級戰區」民生地下道；扛轎領行的大甲鎮瀾宮董事長顏清標被問到接駕零星衝突時表示，媽祖出門是好事情，大家要約束自己。

大甲鎮瀾宮進到彰化市受到信眾熱烈歡迎，昨（5日）晚間微雨到小雨，仍澆不熄各鄰里信眾熱情，戴帽和撐傘擺香案恭候聖駕，神轎所到之處人潮簇擁，在市區庄頭廟、 角頭廟的行進速度緩慢，今凌晨1點才走民生地下道，繼續往彰化縣第一個駐蹕點南瑤宮的方向前進。

過去搶轎糾紛發生在民生地下道通往三民路、中正路的路口，被稱作「大甲格鬥盃一級戰區」，警方格外重視，近年出動優勢警力維安，今年也不例外，長排拒馬淨空道路，隔開人群與媽祖遶境隊伍，媽祖神轎約凌晨1點到達彰美路的民生地下道路口，顏清標和副董事長鄭銘坤一前一後扶著神轎，帶領遶境隊伍快走通過地下道。

出了民生地下道，大甲媽神轎暫停在中正路，顏清標對一擁而上採訪的媒體表示，彰化人很熱情，彰化市各友宮、信徒都很熱情，本來噴兩點雨，一下子就沒雨，天氣很好也很涼，一切都很順利，要說到達民生地下道的時間慢了，本來下午（5日）就說會慢一點，結果（6日凌晨）1點到民生地下道。

被問極少數人等待接駕發生衝突，顏清標回答說，大甲媽出門是好事，大甲媽真歡喜，要保佑大家，大家要約束自己。說完就連忙趕路，按照行進速度，恐怕清晨3點才能抵達南瑤宮。