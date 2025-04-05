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大甲媽進入彰化民生地下道前 兩男滋事被管束帶回調查

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
大甲媽祖遶境彰化市，近11時許，在通過民生地下道前的辭修北路與自強路口，因隨香信眾推擠，爆發口角，經警方壓制，將2男管束後，帶回調查釐清。大甲媽祖遶境彰化市，近11時許，在通過民生地下道前的辭修北路與自強路口，因隨香信眾推擠，爆發口角，經警方壓制，將2男管束後，帶回調查釐清。圖／網友threads提供
大甲媽祖遶境彰化市，近11時許，在通過民生地下道前的辭修北路與自強路口，因隨香信眾推擠，爆發口角，經警方壓制，將2男管束後，帶回調查釐清。大甲媽祖遶境彰化市，近11時許，在通過民生地下道前的辭修北路與自強路口，因隨香信眾推擠，爆發口角，經警方壓制，將2男管束後，帶回調查釐清。圖／網友threads提供

大甲媽祖遶境彰化市，今晚近11時許，在通過民生地下道前的辭修北路與自強路口，因隨香信眾推擠，爆發口角，經警方壓制，將2男管束後，帶回調查釐清。

大甲媽祖在進入民生地下道前的過溝地區，因信眾熱情，向來鑾駕遶行許久，過去常發生肢體衝突，今晚11時許，媽祖鑾駕遶境到辭修北路與自強路口時，因民眾不耐等候，待鑾駕到達時，發生口角及推擠。

當時人潮甚多，警方趨前了解，動用優勢警力，將人群架開，並將兩名男子壓制後，帶回派出所管束調查，未發生打架事件。

大甲媽祖今年晚了5小時才進入彰化，去年直到凌晨1點半才通過民生地下道，今年預期約1時左右，才會通過民生地下道，警方已預置340名警力戒護，防止爭抬鑾駕衝突。

大甲媽祖遶境彰化市，近11時許，在通過民生地下道前的辭修北路與自強路口，因隨香信眾推擠，爆發口角，經警方壓制，將2男管束後，帶回調查釐清。圖／網友threads提供
大甲媽祖遶境彰化市，近11時許，在通過民生地下道前的辭修北路與自強路口，因隨香信眾推擠，爆發口角，經警方壓制，將2男管束後，帶回調查釐清。圖／網友threads提供

大甲媽祖 遶境

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