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大甲媽遶境 苦行變最潮文化

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
大甲媽祖遶境鑾轎被熱情信徒包圍，呈現迎媽祖盛況。記者趙容萱／攝影
大甲媽祖遶境鑾轎被熱情信徒包圍，呈現迎媽祖盛況。記者趙容萱／攝影

9天8夜的大甲媽遶境前天深夜起駕，沿途參香信徒眾多，一路急行軍趕路，較去年提早半小時進入彰化。今年隨行信徒有年輕化現象，學者與廟方初估，約三、四成在40歲以下，昔日遶境是苦行，逐漸成為文化流行。

大甲媽鑾轎昨遶經清水、沙鹿，龍井、大肚、烏日，下午近5時通過大度橋進入彰化。未料在大甲街頭出現揮拳衝突，幸未影響鑾轎往南行進，今天凌晨1時通過爭抬神轎的衝突熱區民生地下道，警方部署大批警力。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標在各接駕點現身，昨也陪同彰化縣長王惠美接駕，一起扶轎前行。媽祖今天清晨從彰化南瑤宮起駕，將一路南下經過雲林，前往嘉義新港奉天宮，預計12日返回鎮瀾宮安座，全長約340公里。

大甲媽祖遶境進香被列為世界三大宗教盛事之一，遶境信徒除了長者、輪椅族，有9旬老婦每年都來，昨也在家人、外傭陪同下陪走一小段，群眾也可見中壯年、年輕臉孔，還有高中生背媽祖神像來還願，也有台積電工程師揪團一起走，有年輕化趨勢。

政大華人宗教研究中心研究員洪瑩發表示，大甲媽遶境入門門檻低，不須報名，也不拘天數，走幾天、何時加入都自己決定，大甲媽遶境從宗教活動變成體驗活動。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢開設「台灣文化概論」課程，每年安排學生追媽祖，沿途設簽到站，遶境後要繳課堂報告。他說，過去遶境進香多是長者參與，隨大甲媽祖打開知名度，現在多是年輕人在走，已成為時尚，「沒參加過還會被笑」，象徵年輕人對台灣傳統文化的認同。

大甲媽遶境有不少「神物」廣為信徒蒐集，包括「報馬仔」的紅線、三十六執士隊的文昌筆等，又以壓轎金最搶手，全靠數十名志工巧手摺出。

大甲媽祖 遶境

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