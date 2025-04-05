大甲媽晚5小時進彰化 王惠美祈求度過美方提高關稅難關

大甲鎮瀾宮9天8夜遶境活動，今天下午4點53分從台中市通過大度橋進入彰化縣境，比去年早約半小時，卻比預定行程晚了近5 小時，由彰化縣長王惠美接轎。王惠美說，台灣面對美國徵收32%關稅的衝擊，尤其彰化以傳統產業為主，受衝擊尤其嚴重，縣府正等待經濟部的應變方式，縣府也與業界研商因應。

王惠美說，媽祖是非常的慈悲，大甲媽為期9天8夜，她昨天一早就先到大甲跟媽祖上香稟報，希望媽祖來到彰化，能夠賜福彰化給每一位鄉親。所謂心誠則靈，相信媽祖會賜福給彰化所有的鄉親，都平安順利。

對於近日美國將徵收32%的關稅，王惠美說，彰化縣傳產相對比較嚴重，希望媽祖能夠賜福給所有的產業，縣府除了靜待中央應變方式外，縣府也在蒐集資料，並與企業界研商讓產業升級，希望能順順利利度過這個難關。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾駕比預定時間晚了約5小時進入彰化縣，除由刑警轎外，並由42名縣警局教官及霹靂小組組成機動應變隊近身衛護下，抵達彰化縣長王惠美接轎處，由鎮瀾宮董事長顏清標陪同接駕，扶轎前行，沿途信眾如潮水般湧來，十分壯觀。

許多信眾為了迎接媽祖，耐心等了三、四個小時，準備了香案膜拜，更有上千民眾等著躦轎腳，不過因行程很趕，未開放躦轎腳，在王惠美等人接完轎，進香隊伍即匆匆趕路，沿中山路轉進茄苳路，遶行彰化市區。

依預定行程，媽祖鑾駕是預定晚間7時通過民生地下道，但往年都是因信眾過於熱情而延遲，去年更是到隔日凌晨1時30分才通過，今年預估時間也相當，由於往年民生地下道常發生爭抬神轎衝突，即成為警力部署重點，今年共動用340名警力，並動用交通指示牌淨空道路，防止衝突發生。