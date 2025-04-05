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大甲媽起駕！台中逾3200環保英雄奮戰清出16.5噸垃圾

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大甲媽昨晚起駕，環保局跨區動員清潔人員、環保志工跟隨遶境路線掃街、清理市容。圖／台中市環保局提供
大甲媽昨晚起駕，環保局跨區動員清潔人員、環保志工跟隨遶境路線掃街、清理市容。圖／台中市環保局提供

大甲媽昨天深夜起駕，展開9天8夜遶境進香祈福之旅，台中市環保局說，環保局跨區動員逾200名清潔人員、逾3000名環保志工，跟隨遶境路線掃街、清理市容，統計至今天上午，共清出16.3公噸垃圾及0.2公噸資源回收物。

大甲媽鑾轎昨晚從大甲鎮瀾宮起駕後，今天遶經清水、沙鹿，龍井、大肚、烏日，預計下午通過大度橋，進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月13日夜間回鑾安座。

環保局長陳宏益表示，感佩環保志工及清潔隊員接力從黑夜掃到白天，不畏清晨低溫，熱情投入清掃環境的工作，清理遶境民眾所遺留下的垃圾、炮屑等，才能夠以最快的速度恢復市容整潔，呼籲信眾作好垃圾分類回收，讓全世界看見台灣進步的環保素養。

趙姓環保志工說，大甲媽祖起駕後沿路清除路上垃圾、炮屑及炮枝等，在大家齊心合作下，迅速恢復市容，清掃過程除了讓環境變乾淨，也打掃了自己的內心，讓心靈能夠更平靜，相信媽祖會保佑大家身體健康。

張姓信徒表示，他連二年參加大甲媽遶境活動，祈求媽祖庇佑家人身體健康，也會自發撿拾垃圾。他觀察，許多信眾也都會帶走自己產生的垃圾或隨手丟入沿線設置的垃圾桶，可說是環保生活與傳統信仰完美結合。

環保局呼籲，民眾響應環保，「自帶環保餐具、杯具」，不僅吃的更安心，還可減少一次性用品垃圾量，遶境也同時兼顧垃圾減量，從日常生活落實資源循環零廢棄的理念。

大甲媽昨晚起駕，環保局跨區動員清潔人員、環保志工跟隨遶境路線掃街、清理市容。圖／台中市環保局提供
大甲媽昨晚起駕，環保局跨區動員清潔人員、環保志工跟隨遶境路線掃街、清理市容。圖／台中市環保局提供
大甲媽昨晚起駕，環保局跨區動員清潔人員、環保志工跟隨遶境路線掃街、清理市容。圖／台中市環保局提供
大甲媽昨晚起駕，環保局跨區動員清潔人員、環保志工跟隨遶境路線掃街、清理市容。圖／台中市環保局提供
大甲媽昨晚起駕，環保局跨區動員清潔人員、環保志工跟隨遶境路線掃街、清理市容。圖／台中市環保局提供
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大甲媽昨晚起駕，環保局跨區動員清潔人員、環保志工跟隨遶境路線掃街、清理市容。圖／台中市環保局提供
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大甲媽祖 遶境

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