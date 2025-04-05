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台中大甲媽起駕首日急行軍 較去年早半小時到彰化
大甲媽昨天深夜起駕，由於參香信徒眾多，今首日媽祖鑾轎行進速度慢，中午進入大肚後，信徒太熱情，鑾轎沒有開放躦轎底，沿途接駕點僅短暫停留後就一路急行軍，最後大甲媽鑾轎在下午4時53分通過大度橋，較去年早約半小時到彰化。
大甲媽鑾轎今天遶經清水、沙鹿，龍井、大肚、烏日，預計下午通過大度橋，進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月13日夜間回鑾安座。
大甲媽祖鑾轎在今天上午10時23分抵龍井，較去年晚10分鐘到龍井，由烏日警分局長劉雲鵬率員接駕，烏日警分局動員272名優勢警力等護轎、維安。
大甲媽祖鑾轎在今天中午12時20分抵山陽大排設接駕點，由大肚區長楊明坤、大肚區農會總幹事趙信賓、大肚區里長聯誼會長陳銘潭率各里里長、仕紳和民眾迎駕馬，由於行程延後，在接駕後沒有依往例開放躦轎底，不斷趕路。
大甲媽祖鑾轎中午進入大肚市區後，信徒太熱情，沿途接駕點僅短暫停留後就一路急行軍，最後大甲媽鑾轎在下午4時53分通過大度橋，較去年提早32分鐘，台中市烏日警分局長劉雲鵬在大度橋南端，率員將護轎任務交接給彰化警方。
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