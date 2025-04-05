快訊

川普對等關稅保健食品「海嘯第一排」 業者苦笑：好像不降也不行

川普關稅大刀…賴總統終露面高舉「至少我們還有音樂」她怒轟：在躲什麼？

大甲媽遶境 環境部設攤位宣導信仰與環保同行

中央社／ 台中5日電

環境部與大甲鎮瀾宮合作，在媽祖遶境進香路線，設6主題攤位宣導深化源頭減量、資源回收與低碳生活等理念，環境部長彭啓明也直播讓民眾了解環境保護日常，讓信仰與環保同行。

主題攤位包括租借循環杯或自備容器換雞蛋糕；友善新祭祀、新紙錢三燒、環保禮炮車；奉茶站、推廣減塑；認識環境即時通；環境教育問答；推廣淨零綠生活。

大甲鎮瀾宮媽祖4日晚間起駕，今天上午進台中市大肚區，而環境部在大肚媽祖遶境路線設環保主題攤位，彭啓明更加入遶境進香行列，以直播方式與民眾輕鬆聊環保、談減塑，展現環保早已融入日常態度。

彭啓明說，5年前參加媽祖遶境時，發現參加者都是年輕人。全世界都很亂，今年參加遶境希望洗滌心靈，在亂世中要越穩越靜，才能為台灣找到更好機會。

他說，落實環保、保護環境，從人心改變開始，每個人有心做環保，各種髒亂都不見；也參與部分遶境的台中市政府環境保護局長陳宏益表示，垃圾大減量、資源全回收。

環境部表示，透過宗教、文化與環保加乘宣傳效果，讓參與遶境民眾帶著虔誠的心一路隨行，「自備」環保餐具、「重複」使用資源不浪費及「少用」塑膠一次用品環保日常好習慣，也能跟著活動隨行。

大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

解決垃圾百岳遭酸靠這招 彭啓明喊話賀瓏：讓我說清楚

川普恢復塑膠吸管 彭啓明：考慮送些台製紙吸管給美國

桃園這掩埋場惡臭民怨批 彭啓明：明年底無露天掩埋場

台中首座零廢棄示範基地今啟用 彭啟明到場見證

相關新聞

影／大甲媽遶境隊伍進彰化 傅崐萁夫妻步行到大肚：大家一定要團結

立委傅崐萁昨晚現身大甲鎮瀾宮，今天上午和妻子花蓮縣長徐榛蔚一起走在大甲媽祖遶境的隊伍中，傅表示不會怕被人認出來，談到近來...

幫安寧病房嬤完成人生最後心願 護理師陪伴等到大甲媽

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香昨天深夜起駕，有任職醫院安寧病房的護理師今天在臉書發文，透露她與同事將帶病患在定點等鑾轎，...

大甲媽通過彰化民生地下道 張安樂是否「重回現場」受矚目

統促黨總裁「白狼」張安樂2022年率眾到彰化市民生地下道迎接大甲媽祖鑾駕，卻在接轎時爆發警民衝突，造成多名官警掛彩，雖然...

大甲媽遶境台中爆衝突 彰化警方派「精英」民生地下道預做防範

大甲鎮瀾宮媽祖昨天深夜起駕，進行9天8夜進香遶境之旅，由於去年進入彰化比預定晚了5個半小時，創下歷年行程...

台中大甲媽起駕首日 鑾轎中午到大肚較去年慢20分鐘

大甲媽昨天深夜起駕，由於參香信徒眾多，今首日媽祖鑾轎速度慢，中午12時20分才進入大肚，較去年晚20分，進到大肚市區後，...

台中大甲媽起駕首日 捕捉野生版顏清標：我站站都到

大甲媽昨天深夜起駕，吸引參香信眾人潮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天近中午到大肚區公所在山陽大排的接駕點任迎駕官，參香信眾爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。