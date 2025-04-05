台中大甲媽起駕首日 捕捉野生版顏清標：我站站都到

大甲媽昨天深夜起駕，吸引參香信眾人潮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天近中午到大肚區公所在山陽大排的接駕點任迎駕官，參香信眾爭相合影「捕捉野生版顏清標」，顏清標來者不拒，秒變「人形立牌」， 並說，「我站站都到」。

顏清標今早看起來精神很好，被詢問「一上午跑幾站（接駕點）？」他回說，「全部都跑、我站站都到」，媽祖有保佑，今天陰天，微風徐徐，相當涼爽，參香信眾跟著媽祖走，精神也很好，今年因清明連假，信眾特別多，還有很多是親子一起來，爭相躦轎底，鑾轎行進的速度較往年慢。

大甲媽鑾轎今天遶經清水、沙鹿，龍井、大肚、烏日，預計下午通過大度橋，進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月13日夜間回鑾安座。

大肚區公所今天一早就在大肚與龍井交界的山陽大排設接駕點，大肚區長楊明坤、大肚區農會總幹事趙信賓、大肚區里長聯誼會長陳銘潭率各里里長、仕紳和大肚鄉親一早就到場等候。