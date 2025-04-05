聽新聞
0:00 / 0:00
台中大甲媽起駕首日 捕捉野生版顏清標：我站站都到
大甲媽昨天深夜起駕，吸引參香信眾人潮，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天近中午到大肚區公所在山陽大排的接駕點任迎駕官，參香信眾爭相合影「捕捉野生版顏清標」，顏清標來者不拒，秒變「人形立牌」， 並說，「我站站都到」。
顏清標今早看起來精神很好，被詢問「一上午跑幾站（接駕點）？」他回說，「全部都跑、我站站都到」，媽祖有保佑，今天陰天，微風徐徐，相當涼爽，參香信眾跟著媽祖走，精神也很好，今年因清明連假，信眾特別多，還有很多是親子一起來，爭相躦轎底，鑾轎行進的速度較往年慢。
大甲媽鑾轎今天遶經清水、沙鹿，龍井、大肚、烏日，預計下午通過大度橋，進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月13日夜間回鑾安座。
大肚區公所今天一早就在大肚與龍井交界的山陽大排設接駕點，大肚區長楊明坤、大肚區農會總幹事趙信賓、大肚區里長聯誼會長陳銘潭率各里里長、仕紳和大肚鄉親一早就到場等候。
顏清標擔任山陽大排接駕點迎駕官，在上午11時40分左右抵達接駕點，先與到場的工作人員致意，很快被眼尖的隨香信眾、大肚鄉親發現，立即趨前爭相合照，後方信眾見狀也爭相排隊等候合影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言