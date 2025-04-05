台中大甲媽起駕首日 鑾轎中午到大肚較去年慢20分鐘

大甲媽昨天深夜起駕，由於參香信徒眾多，今首日媽祖鑾轎速度慢，中午12時20分才進入大肚，較去年晚20分，進到大肚市區後，沿途信徒太熱情，沒有開放躦轎底，不斷趕路，在下午1時20分抵大肚區永和宮，後又急行軍趕路。

大甲媽鑾轎今天遶經清水、沙鹿，龍井、大肚、烏日，預計下午通過大度橋，進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月13日夜間回鑾安座。

大肚區公所今天一早就在大肚與龍井交界的山陽大排設接駕點，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標擔任迎駕官。顏清標說，「媽祖有保佑」，今天陰天，微風徐徐，相當涼爽，參香信眾精神好，今年因清明連假，信眾特別多，還有很多是親子一起來，爭相躦轎底，鑾轎行進的速度較往年慢。