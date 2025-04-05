大甲媽通過彰化民生地下道 張安樂是否「重回現場」受矚目

統促黨總裁「白狼」張安樂2022年率眾到彰化市民生地下道迎接大甲媽祖鑾駕，卻在接轎時爆發警民衝突，造成多名官警掛彩，雖然去年未前來接轎，今天深夜是否會再前來接轎仍受矚目。彰化縣警局表示，經了解今年未有地方團體安排「白狼」接轎，但警方仍會預做因應。

張安樂2022年、2023年均透過支持他的地方團體，安排到彰化市民生地下道出口的三民路接迎大甲媽祖鑾駕，2022年時，因所率的民眾，在接轎時，爆發近年來最嚴重的警民衝突，造成多名官警受傷，警方隨即逮捕6名滋事分子依妨害公務等罪嫌究辦，讓張安樂憤憤難平。

隔年2023年，張安樂再度率眾前來現場接轎，彰化警方如臨大敵，經事先協調，張安樂與親自押轎的鎮瀾宮董事長顏清標寒暄，顏清標說，「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」，張安樂則歡喜扶著鑾駕前行 ，場面平和。去年張安樂則未到場接轎。