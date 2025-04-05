影／大甲媽遶境隊伍進彰化 傅崐萁夫妻步行到大肚：大家一定要團結

立委傅崐萁昨晚現身大甲鎮瀾宮，今天上午和妻子花蓮縣長徐榛蔚一起走在大甲媽祖遶境的隊伍中，傅表示不會怕被人認出來，談到近來的心境，指出當前全世界遇到一個這麼大的經濟撞擊，所以藉今年媽祖遶境呼籲大家一定要團結。

傅崐萁指出，自己是30年前第一次參加，民國80幾年就開始更是幾乎都會來，也會參與起駕時的扶轎，強調媽祖婆對信徒非常保佑，因此昨天從起駕開始跟了，只是比較晚才出發，近中午時分才抵達大肚的中和福德祠，步行距離已達30公里。面對民眾詢問是否會跟完全程，傅崐萁說，「沒有辦法，但是會走一段算一段。」畢竟台灣現在就需要團結。

對於民眾進一步的追問，傅崐萁說，全世界遇到一個這麼大的經濟撞擊，會不會造成世界性的大通貨膨脹、大蕭條，台灣又是以出口為導向最主要的淺碟型的市場、國家；所以憂心這個時候，真的要請母娘保佑，要讓台灣能夠盡快跟全世界美國以外的國家，經貿上趕快結盟，這些關稅不同的地區我們趕快加入，不然台灣的狀況會有很大的問題，所以藉今年媽祖遶境呼籲大家一定要團結、一定要團結。