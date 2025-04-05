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幫安寧病房嬤完成人生最後心願 護理師陪伴等到大甲媽

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為2023年大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香。本報資料照片
圖為2023年大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香。本報資料照片

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香昨天深夜起駕，有任職醫院安寧病房的護理師今天在臉書發文，透露她與同事將帶病患在定點等鑾轎，幫病患完成心願。她並感謝去年有賴信眾體諒，還有警方協助開道，讓阿嬤患者得以近距離看到大甲媽、安詳離世。一文感動不少網友。

以往大甲媽遶境，沿途可見病患由親友攙扶或坐輪椅在路邊等候，尤其路線行經的醫院外，更可見醫護守護著患者、靜靜等待鑾轎。

馮姓護理師今天在臉書「我愛大甲媽【活動情報討論區】」表示，她在安寧病房服務，因為去年有一名阿嬤病患的心願是可以看見大甲媽，所以當遶境回程經過開化寺，「我們想都沒想的就帶著奶奶衝進去，也很謝謝大家的體諒幫我們開道，讓阿嬤可以近距離的看見媽祖，最後是安詳又無罣礙的離開」。

馮姓護理師表示，他們今年仍然想實現這些病人的願望，所以在大甲媽到開化寺時，「如果你有看見幾個穿著護理師，推著輪椅扶著病人出來的話，請不要嫌棄，我們只希望他們能在最後這段路能得到心靈上的安慰和平安」。

她表示，去年警察和刑警協助開道，所以參拜完馬上離開，不影響各方面的情況下，希望可以讓病患近距離接觸。她服務的單位有4名患者響要參加，但考量到末期的病人突發狀況比較多，以病人當下的狀況為優先，會做好妥善評估。

其他網友表示，「我也是護理師，一起走在香路上，幫自己單位的病人祈福」、「辛苦了，深深感動」、「美麗的天使就是妳們」。

圖為2023年大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香。本報資料照片
圖為2023年大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香。本報資料照片

大甲媽祖 護理師 遶境

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