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大甲媽遶境台中爆衝突 彰化警方派「精英」民生地下道預做防範

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
因應大甲媽祖遶境彰化，縣警局第三年成立機動應變隊防制搶轎等暴力滋事行為。記者劉明岩／攝影
因應大甲媽祖遶境彰化，縣警局第三年成立機動應變隊防制搶轎等暴力滋事行為。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖昨天深夜起駕，進行9天8夜進香遶境之旅，由於去年進入彰化比預定晚了5個半小時，創下歷年行程延誤最長的一次，今年因逢連假恐怕會更晚，由於台中遶境發生火爆肢體衝突，彰化警方將在民生地下道部署340名警力，必要時將增援警力。

大甲鎮瀾宮去年遶境進香因信眾躦轎腳多，抵彰化境內延誤5個半小時，而通過以爭搶媽祖鑾駕知名的彰化市民生地下道，原預估晚間七點，但去年直到隔日凌晨一點半才通過，均創下顏清標擔任鎮瀾宮董事長26年以來，今年遶境人潮特別多，行程延誤最久的一次。

由於今年逢清明連假，預估隨香的信眾及車隊更加龐大，躦轎腳會更多，彰化警方預估今年大甲媽遶境彰化，以及通過民生地下道的時間可能會更晚。

彰化縣警察局表示，大甲媽祖去年去、來返程使用警力3008名，評估近年來警方強力護轎下，幾乎沒有重大衝突，決定精準調整運用，今年初步規畫使用警力2558名，減少450名，警力部署將以縣長王惠美接駕的彰化中山路、民生地下道、南瑤宮、天后宮與北斗奠安宮、員林福寧宮等5大地點，至於今晚通過的彰化市民生地下道，將部署340名警力。

機動應變隊是由縣警局對護轎有豐富經驗的訓練科長林世明指揮，結合技術教官、特殊任務編組小組組成的精英隊伍，今年隊員共42人，他們除了體能好以外，有的還有柔道及跆拳道等專長，並具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力。

警方表示，今年初步規畫減少警力，但警方依現地勘察及接轎團體清查，精準部署警力，採分區（段）跳崗交錯執行，維持執勤量能。另外使用阻材及改道牌等設施協助執勤，並透過錄影監視系統、現場直播等科技設備，掌握交通路況及治安狀況，機動調度；警方也與沿途宮廟、角頭簽署公約，在接轎時不得有暴力衝突，否則將強力執法。

不過，大甲媽今天凌晨在台中市遶境時，爆發肢體衝突，彰化警方也預做防範，除既有警力外，並配置預備隊，若有衝突發生，即會投入壓制。

彰化縣警察局局長陳明君表示，大甲媽遶境期間，縣警局會堅持「暴力零容忍」，若有不法分子意圖滋事，將依法究辦，絕不姑息。

大甲鎮瀾宮媽祖通過彰化市民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方在三民路設置交通秩序維護牌、警察人牆阻隔民眾。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過彰化市民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方在三民路設置交通秩序維護牌、警察人牆阻隔民眾。報系資料照片
大甲媽祖進香通過彰化市民生地下道時，在轉向三民路時，常因角頭爭抬鑾駕，爆發肢體衝突。本報資料照片
大甲媽祖進香通過彰化市民生地下道時，在轉向三民路時，常因角頭爭抬鑾駕，爆發肢體衝突。本報資料照片
大甲媽祖每年通過彰化市民生地下道時，總會吸引成千上萬民眾來觀賞「大甲盃格鬥賽 」，也是警力部署重點。本報資料照片
大甲媽祖每年通過彰化市民生地下道時，總會吸引成千上萬民眾來觀賞「大甲盃格鬥賽 」，也是警力部署重點。本報資料照片
大甲媽祖鑾駕通過搶轎知名的彰化市民生地下道時，警方都會動用優勢警力及機動應變隊護轎。本報資料照片
大甲媽祖鑾駕通過搶轎知名的彰化市民生地下道時，警方都會動用優勢警力及機動應變隊護轎。本報資料照片

大甲媽祖 彰化 警察 遶境

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