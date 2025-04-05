聽新聞
0:00 / 0:00
大甲媽遶境最美風景在彰化 「呷免驚」沿途熱心人供應熱食
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香昨天深夜起駕，預定今天傍晚進入彰化市，大批隨香信眾及陣頭今天陸續先已抵達，雖然彰化縣政府因廳舍施工，未依慣例開放中庭，但周邊場域香客歇腳，並有不少團體無限量提供熱食，讓香客呷免驚，成為大甲媽祖遶境最美的風景。
彰化縣政府提供隨香信眾的相關服務，已經二、三十年，除中庭開空調外，周邊更貼心搭起帳棚提供休息，但縣府大樓正辦理耐震補強工程，今年未開放中庭，雖然造成香客不便，但縣府廣場周邊仍提供香客搭帳棚及沐浴車，方便香客歇腳及盥洗，去除旅途的疲勞 。
彰化朝天堂志工往年在去程及回程都在南郭路停車場現煮素食，免費供應香客，但今年因停車場改建，首次移到縣長公館前「辦桌」，只是必須從朝天堂料理好再運送過來，豐盛素食， 大鍋炒麵香氣四溢，很多剛起床的香客聞香而來，志工忙著為他們打菜，享受香噴噴的早點。
朝天堂志工說，朝天堂免費提供素食給大甲媽香客食用，已經約60年了，今天一大早四點就開始準備，而這些食膳材料都是信徒的奉獻，不計成本，還動員許多志工，能為媽祖及信眾服務，大家都做得很開心。
此外，大甲媽遶境沿途，也有很多熱心民眾免費提供早餐，像素粽、素肉糰、菜包及飲料等，彰化市長林世賢除歡迎香客外，也協助分送餐點給香客。
一名香客說，每年隨大甲媽進香遶境，彰化人都提供的貼心服務，很能感受到彰化人的熱情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言