大甲媽遶境最美風景在彰化 「呷免驚」沿途熱心人供應熱食

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香昨天深夜起駕，預定今天傍晚進入彰化市，大批隨香信眾及陣頭今天陸續先已抵達，雖然彰化縣政府因廳舍施工，未依慣例開放中庭，但周邊場域香客歇腳，並有不少團體無限量提供熱食，讓香客呷免驚，成為大甲媽祖遶境最美的風景。

彰化縣政府提供隨香信眾的相關服務，已經二、三十年，除中庭開空調外，周邊更貼心搭起帳棚提供休息，但縣府大樓正辦理耐震補強工程，今年未開放中庭，雖然造成香客不便，但縣府廣場周邊仍提供香客搭帳棚及沐浴車，方便香客歇腳及盥洗，去除旅途的疲勞 。

彰化朝天堂志工往年在去程及回程都在南郭路停車場現煮素食，免費供應香客，但今年因停車場改建，首次移到縣長公館前「辦桌」，只是必須從朝天堂料理好再運送過來，豐盛素食， 大鍋炒麵香氣四溢，很多剛起床的香客聞香而來，志工忙著為他們打菜，享受香噴噴的早點。

朝天堂志工說，朝天堂免費提供素食給大甲媽香客食用，已經約60年了，今天一大早四點就開始準備，而這些食膳材料都是信徒的奉獻，不計成本，還動員許多志工，能為媽祖及信眾服務，大家都做得很開心。

此外，大甲媽遶境沿途，也有很多熱心民眾免費提供早餐，像素粽、素肉糰、菜包及飲料等，彰化市長林世賢除歡迎香客外，也協助分送餐點給香客。