好熱情！大甲媽起駕首日到彰化湧大批信眾 鑾轎較去年慢10分鐘

大甲媽昨天深夜起駕，由於逢連假，參香信徒眾多，爭相躦轎腳，媽祖鑾轎行進慢，在上午10時23分入龍井區，較去年晚了10分鐘，烏日警分局長劉雲鵬率員接駕，並以優勢警力護轎。

大甲媽鑾轎今天遶經清水、沙鹿，龍井、大肚、烏日，預計下午通過大度橋，進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月13日夜間回鑾安座。

烏日警分局表示，大甲媽祖鑾轎在今天上午10時23分抵龍井，由烏日警分局長劉雲鵬率員接駕，烏日警分局動員272名優勢警力等護轎、維安，包括鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、鑾轎安全維護組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組、調撥車道組、支援警力，以及三個分區交通疏導人員。

烏日警分局說明，大甲媽起駕鑾轎今天將行經沙田路六段（龍井區）至沙田路一段（大肚區），再由烏日區中山路三段大度橋到彰化，烏日警分局從今天上午7時至晚間6時在沿線視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，為因應大批信眾不斷湧入，各重要路口均編派警力交通指揮疏導管制，請民眾配合。