快訊

美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

台中大甲媽剛起駕 因開路發生口角推擠糾紛

中央社／ 台中5日電

台中大甲鎮瀾宮媽祖4日晚間起駕，鑾轎剛走到大甲區光明路與順天路口，彌勒團成員黃姓男子欲替鑾轎開路，而與身穿白色衣服的團體發生推擠，黃男遭白衣男子持安全帽毆打，警方依法偵辦。

大甲媽祖4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜遶境進香活動。媽祖鑾轎在晚間11時，行經大甲區光明路與順天路口時，傳出推擠意外。大甲警分局獲報啟動快打機制，通報線上巡邏及偵查隊警力趕赴現場，未發現鬥毆或其他違法情事。

大甲警分局透過文字稿指出，初步調查，遭毆打的黃男表示因人群眾多，彌勒團欲替媽祖鑾轎開路，雙方發生推擠，他遭白色衣服男子持安全帽毆打。

警方表示，黃男不願追究法律責任也不提出告訴，並表示純粹是雙方酒後推擠引發的糾紛。警方積極追查涉案的白衣男子到案，全案依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，依法裁罰。

大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

影／出發了! 大甲媽祖在60萬名信眾陪同下晚間起駕

韓國瑜大甲鎮瀾宮恭請媽祖上轎 對關稅問題僅說4個字

大甲媽今晚起駕…罷團持這標語布條過爐 顏辦說話了

大甲媽遶境進香起駕倒數 火車站大量人潮塞爆剪票口

相關新聞

大甲媽起駕 60萬人隨行

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨深夜起駕，媽祖鑾轎在大批信徒簇擁下從鎮瀾宮出發，展開9天8夜遶境之旅。今年適逢清明連假，廟方預估...

影／出發了! 大甲媽祖在60萬名信眾陪同下晚間起駕

大甲媽祖今天晚間十點四十五分從鎮瀾宮在董事長顏清標及台中市長盧秀燕的扶轎下起駕，鐢轎花不到三分鐘左右就過廟門順利出發。今...

響三聲起馬砲 大甲媽起駕「感恩」遶境340公里 庇佑賜福台灣

10、9、8⋯3、2、1，大甲媽起駕囉！台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境徒步進香之旅，今晚10時45分正式起駕，沿途將行經...

清明連假人潮湧入 大甲鎮瀾宮宛如不夜城

大甲媽祖預計今天晚上10時45分從鎮瀾宮起駕，由於適逢清明連續假期第二天，不少民眾紛紛前往朝聖。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示...

影／出席請媽祖上轎儀式 韓國瑜祝中華民國國運昌隆

立法院長韓國瑜今天下午出席在大甲鎮瀾宮舉行的媽祖上轎儀式，他在致詞時表示，全世界每一年三大宗教活動，台灣獨有的媽祖遶境進...

影／請媽祖上轎 江啟臣祈求國泰民安風調雨順

立法院副院長江啟臣今天下午出席上轎儀式，他在致詞提到大甲媽祖即將起駕，顏清標說越吃越富有，越走越順風，他也特別祝福這次遶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。