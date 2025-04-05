大甲媽起駕 60萬人隨行

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨深夜起駕，媽祖鑾轎在大批信徒簇擁下從鎮瀾宮出發，展開9天8夜遶境之旅。今年適逢清明連假，廟方預估參與遶境人數比去年多2成，昨晚估計湧入60萬人，點心站也多準備10萬份，讓信徒吃到飽。

立法院長韓國瑜昨傍晚抵達鎮瀾宮，請媽祖神像上轎，台中市長盧秀燕昨深夜扶媽祖鑾轎出廟門，今年信徒人潮洶湧，在煙火隆隆聲中，送媽祖啟程。

昨早不少信徒先到鎮瀾宮參拜，有名63歲男子帶妻子隨大甲媽遶境18年，往年都是他推輪椅上的妻子出發，今年只剩他一人坐在輪椅上。他說，妻子去年病逝後，他雙腿無力，只剩自己一人，仍堅持要參加遶境，他可以推輪椅跟著走，堅守與妻子向媽祖許的願。

桃園觀音高中的黃姓學生考學測前向媽祖祈求，昨天背著媽祖神像到場，準備走到嘉義還願。

他說，除了自己走，還邀5名同學、3名老師加入，包含來自美國的英文老師，也來體驗台灣民俗信仰。

黃姓學生表示，家中信仰媽祖，之前都獨自遶境，後來揪同學參加，從1、2人響應，到今年有多人加入。他表示，「神像不會很重，但重量會隨著時間改變，好神奇」。

台積電蘇姓女工程師揪台積人來遶境，總計10多人。她說，工程師比較相信科學實證，對信仰較保留，但她認為有心則靈，實際來到鎮瀾宮，感受到強烈的凝聚力，有種「一起完成任務」的向心力。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，清明連假參與遶境人數多，昨估計有60萬人陪著媽祖走過大甲溪橋；去年約有50萬人參與媽祖起駕，今年多準備10萬份點心。

大甲媽昨晚起駕後，經過大甲、清水與龍井，今下午彰化縣長王惠美在彰化市中山路接駕，預計今天深夜或明天凌晨，通過搶轎熱區民生地下道。