響三聲起馬砲 大甲媽起駕「感恩」遶境340公里 庇佑賜福台灣

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黑中亮／攝影

10、9、8⋯3、2、1，大甲媽起駕囉！台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境徒步進香之旅，今晚10時45分正式起駕，沿途將行經台中、彰化、雲林及嘉義，全程長達340多公里，預計4月13日晚間回鑾安座。

台中市長盧秀燕今晚先在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，隨後兼程趕回鎮瀾宮，代表地方百姓恭送媽祖起駕，數十萬人齊步祈求「大甲媽」遶境賜福，庇佑台灣平順安康，風調雨順，合境平安，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。

乙巳年大甲媽祖遶境今晚將正式起駕，當3聲起馬炮點響後，鎮瀾宮哨角隊在媽祖鑾轎前開路下，台中市長盧秀燕與大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人一同恭迎媽祖起駕，立委顏寬恒楊瓊瓔廖偉翔，以及多位市議員陪同下，浩浩蕩蕩出發，氣勢驚人。

顏清標表示，適逢清明連假，今天前來鎮瀾宮參拜的60萬信眾，是有史以來人潮最多的一次，廟方感謝各位善信大德踴躍參與，期盼此次大甲媽出巡到嘉義新港奉天宮遶境會友一切圓滿成功。

顏清標也再次提醒追隨媽祖遶境的香客，今年遶境主題為「感恩」，對沿途信眾自發性設置的點心站，不忘向對方說聲感恩，並祝福大家呷愈多賺愈多。

台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。記者黑中亮／攝影

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