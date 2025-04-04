響三聲起馬砲 大甲媽起駕「感恩」遶境340公里 庇佑賜福台灣
10、9、8⋯3、2、1，大甲媽起駕囉！台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境徒步進香之旅，今晚10時45分正式起駕，沿途將行經台中、彰化、雲林及嘉義，全程長達340多公里，預計4月13日晚間回鑾安座。
台中市長盧秀燕今晚先在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，隨後兼程趕回鎮瀾宮，代表地方百姓恭送媽祖起駕，數十萬人齊步祈求「大甲媽」遶境賜福，庇佑台灣平順安康，風調雨順，合境平安，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。
乙巳年大甲媽祖遶境今晚將正式起駕，當3聲起馬炮點響後，鎮瀾宮哨角隊在媽祖鑾轎前開路下，台中市長盧秀燕與大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人一同恭迎媽祖起駕，立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔，以及多位市議員陪同下，浩浩蕩蕩出發，氣勢驚人。
顏清標表示，適逢清明連假，今天前來鎮瀾宮參拜的60萬信眾，是有史以來人潮最多的一次，廟方感謝各位善信大德踴躍參與，期盼此次大甲媽出巡到嘉義新港奉天宮遶境會友一切圓滿成功。
顏清標也再次提醒追隨媽祖遶境的香客，今年遶境主題為「感恩」，對沿途信眾自發性設置的點心站，不忘向對方說聲感恩，並祝福大家呷愈多賺愈多。
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